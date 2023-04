Najdroższe kawy na świecie

Szukając najdroższych kaw, na pewno w zestawieniach trafimy na takie odmiany, jak Black Ivory, której ceny sięgają ok. 2 tys. dolarów za kilogram. Kawa ta uprawiana jest w Tajlandii, a wyselekcjonowane ziarna zjadane są przez słonie, które konsumują także odpowiednie produkty takie, jak banany i ryż. Pokarm jest trawiony przez zwierzęta przez ok. 12 do 72h, a ziarna kawy są następnie ręcznie zbierane z ich odchodów i suszone na słońcu.

Reklama

Inną, równie drogą i powstającą w podobny sposób odmianą jest Kopi Luwak. Tu proces trawienia zachodzi u cywety azjatyckiej lokalnie zwanej Luwak.

Jest jednak kawa, która jest jeszcze droższa, a dźwięk jej nazwy przyprawia wszystkich znawców i baristów o gęsią skórkę. Mowa o Panama Geisha, o której smakosze mówią, że "jest lepsza niż seks"?

Panama Geisha - najdroższa kawa świata

Aby lepiej zrozumieć wyjątkowość tego gatunku, trzeba poznać jego historię. W latach 30. XX wieku brytyjski dyplomata przewiózł z etiopskiej wioski Geisha do Kenii zielono-szare ziarna kawy, które zachwyciły wszystkich swoją dorodnością, niespotykanym smakiem i delikatnością parzonego naparu.

O tym wyjątkowym gatunku szybko usłyszały inne kraje, aż w końcu dotarł on do Panamy, gdzie zaczęto ją uprawiać. Okazało się jednak, że na tamtejszych plantacjach Geisha nie rośnie tak dorodnie, jak na afrykańskich.

Dopiero w 2004 roku udało się odmianę panamskiej Geishy, która uzyskała miano najlepszej kawy na świecie. Uprawa jej jednak jest nieprawdopodobnie wymagająca i tylko niewielu plantatorów ma na tyle cierpliwości i możliwości, aby podjąć się tego wyzwania.

Panama Geisha - ile kosztuje najdroższa kawa na świecie?

Wymagająca uprawa w konkretnych i trudnych warunkach, podatność na choroby i pasożyty, ręczne zbiory - to wszystko sprawia, że koszty plantacji Panama Geisha są naprawdę wysokie. Ile zatem kosztuje to kawowe cudo?

Filiżanka tej niezwykłej kawy kosztuje ok. 125 dolarów w Japonii i 200 dolarów w Dubaju. W 2018 roku podczas konkursu Best of Panama padł rekord. Kilogram Panama Geishy kupiono za 1772 dolary.

We wrześniu 2022 roku rodzina Lamastus, specjalizująca się w uprawie Panama Geisha, ustanowiła nowy rekord świata. Sprzedała funt (niecały kilogram) swojej Elida Geisha Aguacatillo za 6034 dolary tajwańskiej firmie produkującej kawę.

Panama Geisha - jak smakuje najlepsza kawa na świecie?

Poznaliśmy już historię i cenę tego wyjątkowego gatunku kawy. Jak zatem smakuje ta najlepsza kawa na świecie? A smak musi mieć niebywały skoro średnio na osiem finałów Mistrzostw Świata Brewers Cup zawodnik parzący panamską Geishę wygrywał pięciokrotnie.

Panama Geisha jest niezwykle wyrazista i delikatna jednocześnie. Wielu twierdzi, że głównymi jej cechami są kwiatowe aromaty i smaki (na przykład jaśmin i lawenda) plus słodycz jagód, odrobina kwasowości i nuta trawy cytrynowej. Niektórzy porównują jej lżejszy, delikatny smak do herbaty.

Próbowaliście już najdroższej i najlepszej kawy na świecie? Zgadzacie się ze stwierdzeniem, że jest "lepsza niż seks"? A może ten pierwszy łyk jest dopiero przed Wami?