Codzienne spożywanie oliwy z oliwek zmniejsza ryzyko śmierci na wiele chorób – wynika z ostatnich, przeprowadzonych na szeroką skalę, badań opublikowanych na łamach Journal of the American College of Cardiology. Czy to oznacza, że oliwa z oliwek powinna stać się stałym elementem naszej diety? Najwyraźniej.