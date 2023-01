Z najnowszego raportu opublikowanego przez IWSR Drinks Market Analysis wynika, że popularność napojów bezalkoholowych i niskoprocentowych staje się coraz większa. Zmiany w wyborze alkoholu można zaobserwować zwłaszcza wśród najmłodszego pokolenia dorosłych - generacji Z, co potwierdza badanie organizacji Drinkware z 2019 roku.

Napoje bezalkoholowe a generacja Z

Badanie przeprowadzone przez organizację z Wielkiej Brytanii - Drinkware - w 2019 roku wskazuje, że abstynencja najpopularniejsza jest wśród osób w wieku 16-25 lat. Wynika z tego, że osoby z pokolenia “Z” mają odmienny stosunek do alkoholu w odróżnieniu do Millenialsów czy pokolenia “X”.

Badanie pokazało również, że w grupie wiekowej 55-74 lat zaledwie 15 procent ankietowanych uważało się za osoby stroniące od alkoholu. W przypadku młodych dorosłych było to już 25 procent.







Abstynenci - nowa społeczność

Zdecydowana część osób pijących napoje z kategorii NoLo to osoby, które chcą prowadzić zdrowy tryb życia i uniknąć negatywnych skutków spożywania alkoholu. Niektóre z nich całkowicie odstawiły napoje zawierające alkohol, a część z nich alkohol spożywa sporadycznie.

Co ciekawe, po NoLo sięgają również osoby, które lubią smak alkoholu. Badani przyznają, że bezalkoholowe napoje dobrze sprawdzają się podczas spotkań towarzyskich, po ćwiczeniach czy do posiłków.

NoLo - z roku na rok coraz popularniejsze

Jeszcze parę lat temu napoje bezalkoholowe przez wielu ludzi traktowane były jako fanaberia czy powód do żartów. Obecnie nikogo nie dziwi dostępność drinków czy piw bezalkoholowych w barach, pubach i klubach. Co więcej, z badań IWSR wynika, że napojów NoLo na rynku jest coraz więcej. W 2022 roku na dziesięciu kluczowych rynkach globalna wartość napojów bezalkoholowych i niskoprocentowych osiągnęła 11 miliardów dolarów, a to stanowi około 7-procentowy wzrost w stosunku do roku 2021.

NoLo stanowią aktualnie 3,5 procent całej branży alkoholowej, a najpopularniejsze są wśród mieszkańców Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Japonii.

NoLo - trend na najbliższe lata

Badacze z IWSR w Wielkiej Brytanii szacują, że napoje bezalkoholowe oraz napoje niskoprocentowe będą z roku na rok coraz bardziej popularne, a w 2026 roku ich sprzedaż wzrośnie o kolejne 7 proc. Jednym ze wskaźników potwierdzających te obliczenia jest to, że w 2021 roku o 58 procent więcej osób sięgnęło po NoLo w stosunku do 2020 roku.