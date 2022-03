Nigella Lawson zachęca do udziału w Cook For Ukraine

Nigella Lawson – dziennikarka, prezenterka i uwielbiana przez tłumy autorka książek kucharskich - stała się dowodem na to, że każdy z nas ma coś do zaoferowania w ramach pomocy dla Ukraińców. Jej Instagram spopularyzował przepis na słynny ukraiński chlebek czosnkowy, który powstał w ramach akcji #CookForUkraine.

Świeżo upieczone bułeczki posmarowane domowej roboty olejem czosnkowym są właśnie tym, czego zdaniem Nigelli Lawson potrzebuje dziś każdy z nas. Brytyjska dziennikarka zebrała na swoim Instagramie prawie trzy miliony obserwatorów, którzy dziś z ochotą kosztują ukraińskie pampuszki z przepisu Oli Hercules.

- W tym tygodniu przepis gościnny z archiwum #CookBookCorner na pampuszki, czyli ukraiński chlebek czosnkowy od Mamushki Oli Hercules. Dowiedzcie się więcej na temat inicjatywy #CookForUkraine i stańcie się jej częścią – czytamy na Instagramie Nigelli Lawson.

PAMPUSZKI, czyli ukraiński chlebek czosnkowy – przepis

SKŁADNIKI:

1 l wody

0,5 l mleka

2 jajka

80 ml oleju słonecznikowego

1,5 łyżeczki suchych drożdży

0,5 łyżeczki soli

0,5 łyżeczki cukru

300-400 g mąki

5 ząbków czosnku

PRZYGOTOWANIE:

Na samym początku podgrzej wodę do temperatury nieco powyżej pokojowej. Przelej ją do miski, dodaj łyżkę mąki, cukier, drożdże i zamieszaj. Odstaw na 10 minut.

Do osobnej miski przesiej ok 250 g mąki, dodaj sól oraz jajka. Wlej wcześniej przygotowaną miksturę z drożdży i dolej 50 ml oleju słonecznikowego. Całość dokładnie wymieszaj, a następnie zagnieć tak, aby ciasto nie przyklejało się do dłoni. Przykryj ciasto ręcznikiem lub ściereczką i pozostaw na godzinę w ciepłym miejscu.

Po tym czasie podziel ciasto na małe kulki. Powinno wyjść ok. 8-10 sztuk. Blaszkę do pieczenia pokryj pergaminem, wyłóż kulki i piecz w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez 20-30 minut.

W międzyczasie przeciśnij ząbki czosnku przez praskę i wymieszaj z pozostałym olejem. Gdy bułeczki będą już prawie gotowe, posmaruj je obficie czosnkową miksturą, a niedługo potem wyjmij z pieca.

#CookForUkraine – na czym polega akcja i jak do niej dołączyć?

Inicjatywa #CookForUkraine powstała w gronie przyjaciół, których łączy miłość do jedzenia i chęć pomocy potrzebującym. Ma na celu zwiększenie świadomości kryzysu humanitarnego, z którym dziś mierzy się świat, oraz zebranie funduszy niezbędnych do dalszego niesienia wsparcia wszystkim ukraińskim rodzinom.

Jak dołączyć do ruchu #CookForUkraine? Sposobów jest wiele. Możemy prowadzić sprzedaż wypieków, której dochody zostaną przeznaczone na rzecz pomocy Ukraińcom. Organizatorzy proponują także udostępnianie przepisów i zdjęć na swoich social mediach z hasztagiem akcji.

Co więcej, właściciele restauracji, hoteli, kawiarni czy barów mogą dodać do rachunków bezpośrednią darowiznę – szczegółowe informacje na ten temat udzielane są osobiście przez organizatorów inicjatywy.