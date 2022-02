„Tech neck”, czyli technologiczna szyja, może powodować bóle pleców i ramion, bóle głowy i drętwienie rąk, a w niektórych przypadkach nawet doprowadzić do zapalenia ścięgien stożka rotatorów. Specjaliści ostrzegają przed schorzeniem spowodowanym zbyt intensywnym wpatrywaniem się w ekran monitora lub telefonu.

Tech neck – nowe schorzenie cywilizacji

Jeśli kiedykolwiek zdarzyło Ci się wpatrywać w ekran komputera, telefonu czy tabletu godzinę po godzinie, z pewnością znasz ten charakterystyczny ból w okolicach szyi, nieprzypadkowo nazywany przez specjalistów „tech neck” lub technologiczną szyją. I choć pozornie współczesny styl życia ma nam do zaproponowania mnóstwo dobrodziejstw, nie zawsze wpływa pozytywnie na nasze zdrowie.

Reklama

- Tech neck to skutki spędzania zbyt dużej ilości czasu na oglądaniu ekranu tabletu czy telefonu, ale także wysuwania głowy do przodu, w celu spoglądania na komputer – tłumaczy dla EveryDayHealth dr Steven Knauf, lekarz chiropraktyki.

Przeglądając media społecznościowe czy pracując przy komputerze, przyjmujemy bardzo charakterystyczną postawę - spuszczone ramiona, lekko przygarbione plecy oraz głowa opuszczona w dół – która ostatecznie doprowadza do bólu innych części ciała (w tym głowy, ramion, rąk czy pleców) - nie mówiąc już o pojawiających się zmarszczkach na szyi nawet w młodym wieku.

Nasilenie objawów co prawda będzie się różnić w zależności od osoby, ale zwykle są one bardziej widoczne w korelacji ze zwiększoną aktywnością na urządzeniach technologicznych.

Bóle kręgosłupa a technologiczna szyja - objawy

Oczywistym objawem występowania „tech neck” jest ból, ale osoby po czterdziestce czy pięćdziesiątce zauważą także rozwijające się skrzywienie lub zgięcie kręgosłupa.

Do najbardziej charakterystycznych oznak technologicznej szyi zaliczymy także:

ból głowy

napięcie w górnej części pleców

problemy ze stawem skroniowo-żuchwowym

mrowienie lub drętwienie rąk

słabość w rękach

Pojawienie się któregoś z tych objawów może być więc powodem do niepokoju. Oczywiście nie chodzi o pojedyncze sytuacje, ale gdy ból jest przewlekły, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.

Im szybciej problem zostanie rozwiązany, tym mniej prawdopodobne jest, że pojawią się poważniejsze kłopoty zdrowotne, w tym zapalenie stawów lub urazy dysku.

Ból pleców i szyi - ćwiczenia na technologiczną szyję

Technologiczna szyja początkowo rudna jest do rozpoznania, dlatego warto kontrolować swoją postawę w ciągu dnia.

Jaki jest optymalny sposób pracy przed komputerem? Musimy przestać patrzeć na ekran „z góry”. Zamiast tego pilnujmy, aby telefon czy tablet zawsze znajdowały się na poziomie naszych oczu, a ekran komputera był ustawiony wystarczająco wysoko, by patrzeć na niego na wprost.

Specjaliści zalecają także kilka ćwiczeń, dzięki którym nasz kręgosłup odpocznie od długotrwałej pracy przy biurku.

1. Prosty kręgosłup

Delikatnie odciągnij głowę do tyłu, tak jakbyś chciał stworzyć podwójny podbródek. W ten sposób kompensujesz skutki ciągłego wypychania głowy do przodu. Pamiętaj jednak, aby nie odchylać głowy za bardzo. Podbródek powinien być schowany, ale jednocześnie równoległy do podłogi. Wytrzymaj w tej pozycji przez 5 sekund i powtórz ćwiczenie kilka razy.

2. Ręka przy uchu

Połóż prawą dłoń na płasko po prawej stronie głowy. Spróbuj przechylić głowę do prawego ramienia, naciskając tym samym na dłoń. Przetrzymaj pozycję przez 5 sekund i powtórz ćwiczenie kilkukrotnie.

3. Pozycja Superwomans

Połóż się na brzuchu i na przemian unoś prawą rękę i lewą nogę oraz lewą rękę i prawą nogę. W każdej pozycji wytrzymaj przez 10 sekund, a następnie powtórz ćwiczenie pięć razy.

4. Rozciąganie od czoła

Połóż obie dłonie na czole i trzymając podbródek równolegle do podłogi, spróbuj pchnąć głowę do przodu. Ręce w tym czasie odchylają ją do tyłu. Przytrzymaj pozycję przez pięć sekund, a następnie powtórz ćwiczenie pięciokrotnie.

5. Podnoszenie ramion

Przez cały czas pracy na zmianę podnoś i opuszczaj ramiona, cofając przy tym głowę. Dzięki temu mięśnie będą w nieustannym ruchu i zmieniają pozycję ciała w zdrowy sposób.