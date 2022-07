Bezsenność - ogólnoświatowy problem XXI przebodźcowania

Każdy z nas wie, że niektóre noce nie są łaskawe dla szybkiego zasypiania. Wirujemy godzinami pomiędzy snem a jawą, ale na pewno nie możemy nazwać tego efektywnym snem. Amerykańscy żołnierze postanowili znaleźć na to sposób.

Praca żołnierza z pewnością nie należy do kategorii „lekkich”, dlatego higiena snu jest w ich przypadku absolutną podstawą. Prawda jest jednak taka, że niezależnie od wykonywanego przez nas zawodu, kwestia nocnego odpoczynku bywa kłopotliwa.

Winny jest temu postęp cywilizacyjny, a dokładniej nieustanny dostęp do informacji i uzależnienie od mediów społecznościowych, które w mgnieniu oka doprowadzają ludzki organizm do tzw. przebodźcowania. To właśnie dlatego tak często słyszy się o odpowiedniej higienie snu, która wyklucza używanie smartfonów przynajmniej dwie godziny przed zaśnięciem.

Czasami jednak powód bezsenności bierze się znikąd. Co robić w takiej sytuacji? Z pomocą przychodzi technika ekspresowego zasypiania.

Jak zasnąć? Żołnierska "technika szybkiego zasypiania"

Ta dosyć popularna już metoda została opracowana przez Amerykańską Marynarkę Wojenną. Podobno żołnierze byli w stanie opanować ją w ciągu zaledwie sześciu tygodni. W tym czasie stopniowo przyzwyczajali swój organizm do zasypiania w każdych okolicznościach, nawet po wypiciu całego kubka kawy!

Technika ekspresowego zasypiania opiera się na ośmiu krokach:

1. Połóż się wygodnie.

2. Postaraj się rozluźnić wszystkie mięśnie twarzy.

3. Opuść ramiona, ręce trzymaj wzdłuż ciała – to pozwoli ci uwolnić się od napięć.

4. Oddychaj głęboko, rozluźniając przy tym klatkę piersiową.

5. Rozluźnij kolejno uda i łydki.

6. Oczyść umysł przez przynajmniej 10 sekund. W tym czasie postaraj się wyobrazić sobie coś przyjemnego.

7. Jeśli punkt 6. nie zadziała, przez 10 sekund powtarzaj sobie w głowie słowa: „Nie myśl”

8. W tym momencie rozluźniony organizm powinien być przygotowany na sen.

Te proste podpunkty pomogły poradzić sobie z bezsennością bardzo wielu osobom, zwłaszcza tym, które wieczorami borykały się z natłokiem myśli.

A wy – znaliście technikę ekspresowego zasypiania?