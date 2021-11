Naturalne światło zmniejsza stres i niepokój

Badania naukowe dowodzące, jak zbawienny wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie psychiczne ma naturalne światło, opublikowano w International Journal of Environmental Research and Public Health. Artykuł skupiał się głównie na tezie, że zwiększenie ilości dziennego światła w pomieszczeniu może mieć bardzo dobry wpływ na normalizację rytmu dobowego jego mieszkańców, a tym samym prowadzić do polepszenia jakości snu, lepszej walki ze stresem oraz normalizacji zdrowia psychicznego.

- Badanie pokazuje wpływ światła dziennego na fizjologiczne, behawioralne i subiektywne miary zdrowia okołodobowego w środowisku rzeczywistym – tłumaczy jedna z autorek artykułu Mariana G. Figueiro. - Odkrycia podkreślają znaczenie zapewnienia ludziom ekspozycji na dobowe światło elektryczne lub światło dzienne zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, dla zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi.

Autorzy artykułu udowadniają, że cykl dobowy światło-ciemność jest niezbędny dla zdrowego funkcjonowania człowieka i jest bardzo ważnym wewnętrznym procesem, który kontroluje sen.

Badania na temat wpływu światła na człowieka mają teraz jeszcze większe znaczenie. Pandemia koronawirusa sprawiła, że częściej pozostajemy w domach, a nasz rytm dobowy z powodu wszechobecnej elektroniki jest zaburzony.

Światło dzienne i "inteligentne okna"

Autorzy artykułu powołują się na badania naukowców z Light and Health Research Center w Icahn School of Medicine w Mount Sinai w Nowym Jorku. W swoich analizach badacze zapewniają, że nawet jeśli mamy niewielkie okna, możemy zwiększyć ilość światła dziennego wpadającego do wnętrza dzięki tzw. „inteligentnym oknom”.

„Inteligentne okna” są wykonane ze szkła elektrochromowego, które „współgra” z położeniem słońca w ciągu dnia i filtruje promienie słoneczne do wnętrza budynku. By udowodnić swoje założenia, naukowcy prześledzili zachowania puli uczestników w domach posiadających system „inteligentnych okien” i porównani wyniki z drugą grupą osób, w których domach zamontowane były standardowe okna i rolety.

Uczestnicy nosili urządzenia do monitorowania snu i codziennie wypełniali ankiety dotyczące ich zdrowia i samopoczucia. Badacze odkryli, że po tygodniu produkcja melatoniny odpowiedzialnej za wysokojakościowy sen została opóźniona o około 15 minut wśród uczestników, którzy używali tradycyjnych rolet. Mieszkańcy tych domów chodzili spać o 22 minuty później i spali o 16 minut krócej w stosunku do uczestników, którzy przebywali w pomieszczeniach z „inteligentnymi oknami”.

Co więcej, mieszkańcy domów z „inteligentnymi oknami” wykazali w ankietach redukcję poziomu lęku o 11 proc. i spadek stresu o 9 proc.

Badanie, choć ciekawe, ma jedno „ale”. Analizy naukowców sponsorowała firma View, która jest producentem tychże „inteligentnych okien”.

Chcesz kupić dom lub mieszkanie? Zwróć uwagę na okna!

Niemniej jednak wniosek z badań jest niezależny i ważny nie tylko dla tych, którzy zdecydują się na mniej lub bardziej „inteligentne okna”. Zapewnienie odpowiedniego poziomu naturalnego światła w pomieszczeniach ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie.

- Jeśli chodzi o wybór miejsca do życia, dostęp do światła dziennego i wysokiej jakości widok za oknem, który przynosi ulgę i koi zmysły, są kluczowymi cechami, które powinni wziąć pod uwagę najemcy mieszkań czy domów – podsumował Piers MacNaughton, wiceprezes ds. strategii zdrowotnej w firmie View.

- To badanie pokazuje, że światło dzienne i piękne widoki za oknem to nie tylko dodatkowe udogodnienia, ale przede wszystkim niezbędne cechy mieszkania czy domu, które mają fundamentalny wpływ na nasze zdrowie, samopoczucie, a nawet hormony.