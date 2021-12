Naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge opracowują roślinny bio brokat, uzyskiwany dzięki procesowi iryzacji. Co prawda pewnie nie zdążą przed tegorocznym Sylwestrem, ale może na następny już tak!

Brokatowe ubrania, brokatowe dekoracje, brokatowe cienie do powiek i brokatowe zabawki – brokat jest wszędzie (szczególnie w karnawale), ale totalnie nie jest eko, a przynajmniej nie było aż do teraz. Brokat w tradycyjnej formie zbudowany z mikroplastiku trafiał do mórz i oceanów, zanieczyszczając nie tylko wodę, ale również nasze organizmu.

- Zwykłe pigmenty, takie jak stosowany na co dzień brokat, nie są produkowane w sposób zrównoważony. Tworzywa sztuczne dostają się do gleby i oceanów, przyczyniając się do ich zanieczyszczenia. Konsumenci zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że brokat – choć fajny – szkodzi środowisku – mówi prof. Silvia Vignolini o oficjalnym oświadczeniu badawczym.

Teoretycznie powinniśmy z niego kompletnie zrezygnować, jak z plastikowych słomek. Jednak naukowcy uznali, że brokat jest na tyle ważnym elementem naszej egzystencji, że powinniśmy stworzyć jego ekologiczną wersję.

Bio Brokat / Uniwersytet Cambridge

Bio brokat, czyli roślinny zamiennik klasycznego brokatu

Naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge postanowili stworzyć brokat neutralny dla środowiska. Roślinny zamiennik brokatu został wykonany z celulozy z pulpy drzewnej – podobno można go nawet jeść! Błysk natomiast uzyskano dzięki procesowi iryzacji (tęczowania), czyli zjawisku, które można zaobserwować np. na skrzydłach motyli.

Naukowcy wzięli pod lupę celulozę z pulpy drzewnej, ale okazuje się, że do wytworzenia bio brokatu można użyć również innych materiałów roślinnych, a nawet bio resztek, takich jak skórki z bananów, mango czy jabłek.

Biodegradowalny brokat / Uniwersytet w Cambridge

Biodegradowalny brokat - wielka rewolucja branży kosmetycznej

Zdaniem naukowców wprowadzenie całkowicie biodegradowalnego brokatu może mieć znaczny wpływ na naszą przyszłość. W branży kosmetycznej wykorzystuje się ok. 5 tysięcy ton mikroplastiku rocznie, a statystyki wciąż rosną. I choć zastosowanie celulozy nie jest żadną nowością, specjaliści po raz pierwszy chcą przenieść jej potencjał na skalę produkcji masowej.

Kolejnym rokiem w walce o planetę ma być uruchomienie spółki spin-out, dzięki której już wkrótce bio brokat mógłby trafić do producentów m.in. kosmetyków.

Zatem czy „shine bright like a diamond” zostanie zastąpione przez „shine bright lika a eko-diamond”? Oby!