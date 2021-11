Bez względu na to, jaki jest wasz stosunek do picia kawy, naukowcy uważają, że w dużej mierze mogą być za to odpowiedzialne uwarunkowania genetyczne.

Choć większość ludzi nie wyobraża sobie rozpocząć dnia inaczej niż od wypicia filiżanki kawy, to jednak istnieją też osoby, które uważają ją za niezbyt smaczny napój. Jednak zanim wykreślicie ich z listy swoich znajomych, przeczytajcie uważnie ten artykuł, bo to niekoniecznie musi być ich wina.

Reklama

Genetyczna miłość do kawy

Zdaniem dra Karana Raja, chirurga z brytyjskiego National Health Service i popularnego TikTokera, na miłość do kawy lub jej brak mogą wpływać uwarunkowania genetyczne. – Istnieje przynajmniej sześć genów związanych z tym, jak ludzki organizm przetwarza kofeinę – mówił w jednym ze swoich ostatnich filmów.

Przykładowo geny BDNF oraz SLC6A4 są powiązane z tym, jak kofeina wpływa na ośrodek nagrody w mózgu, i w zależności od konkretnych połączeń neuronalnych sprawiają, że potrzeba i pragnienie picia kawy mogą się zwiększyć.

Z kolei gen o nazwie CYP1A2 odpowiada za to, jak organizm metabolizuje i przetwarza kofeinę, a według cytowanych przed dra Raja badań „Journal of the American Medical Associationjego” wariant tego genu oznaczony CYP1A2*1A sprawia, że jego posiadacze metabolizują kofeinę znacznie szybciej. A to również w znaczącym stopniu przekłada się na ilość i potrzebę spożywania kawy.

– Ci, których organizmy przetwarzają kofeinę szybciej, prawdopodobnie będą spożywać znacznie więcej kawy, ponieważ efekty jej działania będą ustępować dużo wcześniej – tłumaczył dr Raj.

To wyjaśnia również, dlaczego niektórzy mogą pić kawę w późnych porach dnia i wciąż nie mieć problemów ze snem.

W końcu istnieje również gen oznaczony nazwą TAS2R38. Jest on połączony z receptorami na języku odpowiedzialnymi za stopień odczuwania goryczy.

– Jeśli posiadacie dwie kopie mutacji tego genu, będziecie znacznie mniej wrażliwi na gorzki smak, a to również przełoży się na większe prawdopodobieństwo odczuwania przyjemności z picia kawy – podsumowuje dr Raj.