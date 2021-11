Lasy w Europie cierpią – zasmucają nas naukowcy z Estonii, których badania jasno dają do zrozumienia, że umiera coraz więcej drzew. Jednym z najbardziej zagrożonych gatunków okazał się świerk. W ciągu ostatnich 10 lat liczba usychających świerków wzrosła o 60 proc. Czy to oznacza, że w tym roku powinniśmy przeżyć Boże Narodzenie bez żywej choinki?

Temat zmian klimatycznych to jeden z kluczowych problemów, nad którym pochyla się ówczesny świat. Na każdym kroku spotykamy się z przykrymi konsekwencjami, które są wynikiem wzrostu temperatury Ziemi. Tym razem estońscy badacze działający z inicjatywy ICP Forests wzięli na tapetę europejski lasy. Po przeanalizowaniu trzech milionów pomiarów naziemnych, nie przychodzą z dobrymi wiadomościami.

Nie tylko Amazonia. Czy europejskie lasy są zagrożone?

Sytuacja lasów w Europie jest krytyczna. Oprócz świerku wśród najbardziej zagrożonych gatunków drzew wymienia się także sosny, których zamieranie wzrosło o 40% oraz buki, których zamieranie wzrosło o 36%.

Ponad to, od 2012 roku obserwuje się zanikanie coraz większej ilości drzew każdego gatunku we wszystkich krajach.

- To może oznaczać, że europejskie lasy osiągnęły punkt krytyczny właśnie w tym roku – zauważa Jan-Peter George, autor analizy drzew.

Badacze zauważają, że głównym problemem świerków jest ich życie w monokulturach, które stwarza się w celu pozyskiwania drewna. Zdaniem specjalistów, jeśli zaczniemy tworzyć więcej zróżnicowanych kulturowo lasów, być może uda nam się w pewnym stopniu ograniczyć zamieranie drzew.

Ekologiczna choinka na Święta / Photo by Annie Spratt on Unsplash

Globalne ocieplenie a zamieranie lasów

Badania estońskich naukowców wykazały, że za wymieranie drzew w Europie odpowiada wilgotność gleby, która w ostatnim czasie była bardzo niska w porównaniu do lat poprzedzających rok 2012. Oprócz tego zagrożenie stanowią również wszelkiego rodzaju szkodniki i choroby.

- To bardzo niepokojące badanie. Ale nie jest niespodzianką. Wysycha nie tylko puszcza amazońska, nasze własne lasy również cierpią z powodu braku wody i z tego powodu zamierają – mówi Hannah Mowat, członkini organizacji na rzecz ochrony lasów Fern.

Jan Peter George zwraca uwagę na błędne myślenie większości społeczeństwa w sprawie bezpieczeństwa lasów skandynawskich. W rzeczywistości one także nie zostaną pominięte przez skutki globalnego ocieplenia.

Żywa choinka w doniczce jest bardziej eko

Czy w obliczu tych doniesień powinniśmy zrezygnować ze świątecznej choinki? Naszym zdaniem nie, pod warunkiem, że zdecydujemy się na „żywą choinkę” z korzeniami. Oczywiście, utrzymanie zielonego drzewka w dobrym stanie przez okres świąteczny wymagać będzie od nas nieco troski i zaangażowania, ale wysiłek – jak zwykle w przypadku przyrody – się opłaca.

Jako to zrobić? Wybierz dobrej jakości drzewko z plantacji i wsadź je do doniczki. Dbaj o wilgotność podłoża i postaw je z dala od kaloryferów. Po Świętach przesadź drzewo do ogrodu lub postaw na tarasie lub balkonie.