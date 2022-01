Kawa z mlekiem czy mała czarna? Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Northwestern udowodniły, że nasz ulubiony rodzaj kawy nie jest kwestią preferencji smakowych. Okazuje się, że wszystko zależy od związku naszych genów z kofeiną. Czy to oznacza, że stymulanty zawarte w kawie przewyższają niechęć do gorzkich smaków? Owszem, a rynek spożywczy z pewnością to wykorzysta!