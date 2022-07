Jeśli w najbliższym czasie wybieracie się do Londynu, zajrzyjcie do Ettore’s Espresso Bar – nowo otwartej, pierwszej kawiarni na świecie sygnowanej logiem Bugatti. Przebojem jest podobno espresso, serwowane w filiżance z włókna węglowego. Koszt napoju to 50 funtów, czyli ok. 250 zł

Londyn: Marka Bugatti otworzyła pierwszą kawiarnię

Marzysz o tym, by stać się posiadaczem któregoś z kultowych modeli Bugatti? Być może warto zacząć od czegoś znacznie skromniejszego, ale również sygnowanego logiem legendarnej francuskiej marki, a mianowicie od… kawy.

Wybierasz się do Londynu? Świetnie się składa, bo to właśnie w stolicy Wielkiej Brytanii otwarto niedawno pierwszą kawiarnię Bugatti. Jej nazwa - Ettore’s Espresso Bar – nie jest przypadkowa. Właśnie to imię nosił założyciel motoryzacyjnego imperium, Ettore Bugatti.

- Ettore był człowiekiem, który starał się być najlepszym we wszystkim, co robił. Projektował nie tylko samochody, ale też ramy do rowerów, oprawki okularowe, brzytwy czy zamki błyskawiczne. Jeśli nie mógł znaleźć produktu, który spełniałby jego oczekiwania, po prostu tworzył go! – wspominali podczas otwarcia kawiarni przedstawiciele firmy H.R. Owen, która prowadzi salon Bugatti w Londynie.

Ettore's Espresso Bar w Londynie / materiały prasowe

Espresso shot od Bugatti - mała czarna za 250 zł

Co znajdziemy w menu Ettore’s Espresso Bar? Oczywiście są tutaj: latte, cappuccino czy flat white, ale przebojem wśród klientów jest podobno Ettore Shot – espresso serwowane w designerskiej filiżance stworzonej z włókna węglowego. Cena tej przyjemności to 50 funtów, czyli około 250 zł.

Ettore's Espresso Bar w Londynie - menu kawiarni / materiały prasowe

Co prawda w ofercie kawiarni znajduje się również zwykłe espresso serwowane w zwykłym kubku, które kosztuje standardowo 3 funty, ale zamówienie Ettore Shot to coś znacznie więcej niż kawa!

Ettore's Espresso Bar w Londynie - Ettore Shot / materiały prasowe

Ettore Shot to bilet wstępu również do salonu Bugatti, w którym prezentowane są najbardziej spektakularne modele marki. Zatem, dzięki zamówieniu kawy w Ettore's Espresso Bar możesz podziwiać luksusowe samochody z bliska. Wcześniej, by mieć taką możliwość, musiałeś posiadać specjalne zaproszenie.

Luksusowe samochody, luksusowa kawa i luksusowa dzielnica

Ettore's Espresso Bar znajduje się na terenie salonu marki Bugatti przy Bruton Street w dzielnicy Mayfair. Co ciekawe, marka Bugatti kawowe specjały serwowała w tym miejscu już wcześniej, ale były one zarezerwowane tylko i wyłącznie na specjalne zaproszenie. Teraz francuski koncern otworzył się również na „zwykłych” klientów, który być może nie stać na cztery kółka za 3 mln dolarów, ale na kawę za 50 funtów już tak!

Ettore's Espresso Bar w Londynie / materiały prasowe

Design od Bugatti

Tworząc kawiarnię Bugatti, zadbano o każdy – nawet najmniejszy – szczegół. Tłem Ettore's Espresso Baru jest najnowszy hiper samochód francuskiej marki, a show room wyposażony jest w designerskie meble z Bugatti Home Collection oraz elementy dekoracji wnętrz oraz odzież sygnowaną logiem marki. Natomiast kawiarniane krzesła zostały zaprojektowane tak, by wyglądem nawiązywały do wnętrza najbardziej luksusowych pojazdów marki – ta sama skóra, ten sam niebieski kolor.