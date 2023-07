Ubrania z sieciówek trwalsze niż od topowego projektanta?

Jeśli do tej pory poszukiwałeś drogich ubrań z myślą, że są one jakościowe, prawdopodobnie byłeś w błędzie. Wygląda na to, że tanie ubrania, wbrew powszechnym stereotypom, bywają tak samo trwałe jak odzież markowa.

Najnowsze badania naukowców z brytyjskiego Uniwersytetu w Leeds przekonują, że tanie ubrania z sektora fast fashion mogą być bardzo dobre jakościowo, niestety.

Butik z ubraniami / Unsplash

Ile kosztuje trwały t-shirt i jeansy?

Wykładowca mody i zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu w Leeds dr Mark Sumner na zlecenie Hubbub, organizacji działającej na rzecz środowiska i brytyjskiej firmy odzieżowej Primark, zbadał jakość i trwałość ubrań z różnych przedziałów cenowych — od 10 do 150 funtów.

Korzystając z próbek t-shirtów i jeansów różnych marek, badacz zmierzył takie czynniki jak: wytrzymałość szwów, trwałość kolorów i czas potrzebny na rozdarcie tkaniny.

Niestety, ku rozpaczy ekologów, ubrania popularnych marek fast fashion często przewyższały trwałością swoje bardziej luksusowe odpowiedniki. Zgodnie z badaniami, koszulki damskie poniżej 10 funtów przewyższały jakością te za … 40 funtów. Podobnie wypadły bluzy, tu jednak rozpiętość cenowa jest znacznie większa. Damska bluza za 100 funtów jest mniej trwała, niż ta za 20!



- Niektóre z ubrań wypadły bardzo dobrze. Jednak najczęściej najlepszymi produktami były produkty fast fashion - powiedział dr Mark Sumner w wywiadzie dla The Telegraph.

Moda fast-fashion równie trwała jak odzież luksusowa / Unsplash







Primark chce walczyć o trwałość ubrań fast fashion

Głos w sprawie zabrała dyrektor Primark Cares, Lynne Walker. Jak wskazała, firma Primark tworząca jakościowe ubrania w przystępnych cenach, często była odbierana jako żart. Wyniki przeprowadzonych badań teoretycznie przełamują ten stereotyp.



- Wiemy, że może istnieć przekonanie, że tańsze ubrania nie są tak trwałe, ale przeprowadzone badania właśnie zakwestionowały ten stereotyp. Naszą ambicją jest produkowanie odzieży o dłuższej żywotności. Chcemy kontynuować pracę w tej kwestii i dążyć do wprowadzenia ogólnobranżowego standardu trwałości. Chcemy, by konsument miał pewność, że ubrania, które kupuje były trwałe, niezależnie od tego ile za nie zapłaci – dodaje Lynne Walker.

Primark / Unsplash

Jakościowe ubrania fast fashion to... nadal fast fashion

Wszystko brzmi pięknie i górnolotnie. Niemniej jednak warto się zastanowić nad tym, że Primark stoi w czołówce firm odzieżowych fast fashion, której problemem nie są ubrania niskiej jakości, a nadmiar ich produkcji.

Przeprowadzone badania pokazują natomiast, że na cenę odzieży niekoniecznie wpływa ich jakość. Jednak wierzymy, że świadomy konsument zdaje sobie sprawę z tego, że cena pary jeansów, czy też t-shirtu jest także uzależniona od wynagrodzenia pracowników firmy, nazwiska projektanta, historii marki, działań marketingowych brandu i wielu innych aspektów.