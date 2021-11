Za oknem pada deszcz kolorowych liści, o parapet rozbijają się krople wody, a nasz dom wydaje się być jeszcze cieplejszy i bezpieczniejszy niż dotychczas. Jaki zapach czujecie, gdy myślicie o jesieni? Chwytamy kubek z aromatycznym Pumpkin Spice Latte i patrzymy na to, jak nowa pora roku zaczyna spektakl swoich największych atutów. Dyniowy aromat rozpościera się po całym pomieszczeniu, napawając nas spokojem i pogodą ducha. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, skąd pomysł na stworzenie tej przyprawy? Historia jesiennego pyłku, naszego ulubionego dodatku do kawy i ciast, może okazać się sporym zaskoczeniem.

Pumpkin Spice, czyli dynia w proszku

Wiecie, co nas naprawdę zaskakuje? Gdy byliśmy jeszcze dziećmi, jesień zawsze kojarzyła się jakoś tak smutno. I choć teoretycznie każda pora roku miała swoje wady i zalety, w tym przypadku myśleliśmy głównie o deszczu, znikających liściach, no i oczywiście kasztanach, a raczej kasztanowych ludzikach. Teraz, gdy jesień w pełni, wielu z nas ucieka do ulubionego sklepu po zapachowe świece, ciepłe koce czy litrowe kubki na kawę czy herbatę.

Ta wielka zmiana podejścia do jesieni jest niesamowita. Jak to się stało i kiedy to się stało? Zastanawialiśmy się nad tym, popijając kolejną Pumpkin Spice Latte. I w tym momencie zrozumieliśmy, że czasami rozwiązania przychodzą do nas same. To przyprawa dyniowa sprawiła, że jesień zaczęła kojarzyć nam się tak miło, tak smacznie, tak aromatycznie i domowo. Ale skąd wzięła się jej popularność? Było tak…

Pumpkin Spice Latte / Photo by Foodie Flavours on Unsplash

Imbir, gałka muszkatołowa i ziele angielskie – przyprawy idealne na jesień

O przyprawie dyniowej wspomniano po raz pierwszy w książce „American Cookery” z 1798 roku. Świat podzielił się wówczas na dwie szkoły jej przygotowywania: jedni łączyli imbir z gałką muszkatołową, a drudzy imbir z zielem angielskim. Dopiero w latach 30. XX wieku, słynne firmy produkujące przyprawy postanowiły ułatwić kucharzom zadanie, wypuszczając na rynek Pumpkin Pie Spice, przyprawę, która miała rozwiewać wszelkie wątpliwości na temat tego, z której szkoły skorzystać podczas przygotowywania ciasta dyniowego. Dziś gotowa mieszanka McCormick’s zawiera w sobie cynamon, imbir, gałkę muszkatołową, ziele angielskie oraz (niestety) substancje siarkujące.

Pumkin Spice Latte / Photo by Braden Collum on Unsplash

Nie tylko Pumpkin Spice Latte ze Sturbucksa

Z biegiem czasu kucharze na całym świecie zaczęli powoli doceniać potencjał przyprawy dyniowej, dodając ją do najróżniejszych przepisów. Aż w końcu pewien człowiek, którego imienia do dzisiaj świat nie poznał, odkrył, że latte z dodatkiem dyniowego aromatu to prawdziwe niebo na ziemi. Wiele osób przypisuje ten rewolucyjny wynalazek firmie Starbucks, a konkretnie Peterowi Dukesowi, który wprowadził dyniowe latte w ramy owej kawiarni, ale historycy uważają, że przepis na połączenie tych dwóch elementów istniał już wcześniej.

Tak czy owak, kiedy w 2003 do oferty Starbucks weszło Pumpkin Spice Latte, napój stał się ikoną jesieni! Ten jeden napój sprawił, że spojrzeliśmy na jesień o wiele łaskawszym okiem.

Pumpkin Spice Latte / Photo by Ryan Christodoulou on Unsplash

Dziś przyprawa dyniowa jest elementem wielu produktów, które pojawiają się na rynku cyklicznie, raz w roku. I właśnie w owej cykliczności tkwi cały sekret. Zatem – zanim znów dopadnie was jesienna chandra – weźcie łyk ciepłej kawy z dyniowym posmakiem.