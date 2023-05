W okolicach Krakowa archeolodzy dokonali nietypowego odkrycia, które zelektryzowało naukowców na całym świecie. Badacze znaleźli bowiem doskonale zachowany ludzki szkielet sprzed 7000 lat.

Jak zaznaczył archeolog, Paweł Micyk odnalezioną osobę pochowano w ziemi o niekwasowym składzie chemicznym, dzięki czemu szczątki są w tak dobrym stanie.

- To naprawdę ekscytujące i bardzo ważne odkrycie - komentowała znalezisko Małgorzata Kot, adiuntka na Uniwersytecie Warszawskim.

Na tym etapie nie wiadomo nic więcej na temat osoby, której szczątki odnaleziono. Dalsze szczegółowe badania antropologiczne pozwolą ustalić płeć, a dzięki datowaniu radiowęglowemu poznamy dokładniejsze ramy czasowe, w których ten człowiek żył.

– To jeden z najwcześniejszych neolitycznych rolników, którzy przekroczyli Karpaty od południa i przybyli do Polski w 6 tysiącleciu – napisała w mailu do redakcji Live Science Małgorzata Kot.