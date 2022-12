Kawior – luksusowa przekąska wielkich tego świata

Kawior od stuleci uważany jest za najbardziej wykwintny i finezyjny przysmak na świecie. Jego zaskakujące walory smakowe i nieoczywista konsystencja doceniane są przez największych szefów kuchni i najwybitniejszych smakoszy.

Reklama

- Kawior. Bardzo dekadencki, orzechowy i kremowy. Uwielbiam moment, w którym pojedyncze perły wybuchają w ustach pełnią niesamowitego smaku - to niewiarygodne, ile go w sobie mają! – tak kawior opisywał Gordon Ramsay w jednym z filmów publikowanych na YouTubie.

Ale czym właściwie jest kawior i co powinniśmy o nim wiedzieć? Oto pigułka wiedzy na temat jednej z najbardziej luksusowych przystawek na świecie!

Kawior - ten prawdziwy tylko od jesiotra

Kawior to wykwintny przysmak, który jest wytwarzany z rybiej ikry. I choć oczywiście istnieje wiele odmian, prawdziwy kawior pochodzi jedynie z ryb jesiotrowatych.

Co ciekawe, kawior był uważany za prestiżowy produkt już w starożytności. Literatura Greków i Rzymian nazywała go „pięknymi jagodami”, natomiast sama nazwa wywodzi się od tureckiego słowa „havyar” i perskiego „khavyar”.

Dawne społeczeństwa uważały, że kryje w sobie magiczne właściwości, dodając energii zarówno ciału, jak i duszy. Jednak największą popularność kawior zawdzięcza rosyjskim rodzinom carskim.

Kawior a ikra - jaka jest różnica?

Tak, jak wspomnieliśmy wcześniej, prawdziwy kawior pochodzi z wnętrza ryb jesiotrowatych. To nazwa przypisana wyłącznie temu gatunkowi. Warto wiedzieć jednak, że na rynku dostępna jest także zwykła rybia ikra. To ogólne określenie dla zebranych jaj zwierząt morskich.

Eksperci często polecają wypróbować tego typu alternatywy jeszcze przed zakupem prawdziwego kawioru. Dzięki temu będziemy w stanie ocenić, czy tego typu przysmaki w ogóle trafi w nasze gusta.

Ikra jest dosyć popularna ze względu na niższą cenę. Ponadto można zbierać ją z różnych rodzajów ryb, np. łososia, pstrąga czy kaługi. Jeśli natomiast chodzi o sam kawior, jego klasyfikacja jest dosyć krótka.

Prawdziwy kawior - rodzaje

Istnieją jedynie trzy główne odmiany kawioru z jesiotra. To Beluga, Ossetra oraz Sevruga. Co więcej, warto wiedzieć także, że istnieją dwie kategorie kawioru.

Kategorie kawioru:

Kawior pierwszej klasy , czyli najdroższy, składa się z dużych, jędrnych i jednolitych jajek.

, czyli najdroższy, składa się z dużych, jędrnych i jednolitych jajek. Kawior drugiej klasy, nieco tańszy, oferuje mniej delikatne i mniej jednolite jaja.

Sam kawior z jesiotra składa się ponadto z kilku podkategorii, które zawierają informacje na temat jego pochodzenia oraz właściwości. Należą do nich:

Kawior z Alberty, czyli z północnej Kalifornii, który może przybierać kolor kasztanowy, ciemnozielony lub intensywnie zielony. Charakteryzuje go nieco słodszy, maślany smak.

czyli z północnej Kalifornii, który może przybierać kolor kasztanowy, ciemnozielony lub intensywnie zielony. Charakteryzuje go nieco słodszy, maślany smak. Kawior Amurski charakteryzuje się bledszymi kolorami zieleni oraz "pyknięciem" po przegryzieniu. Jest najsłodszy ze wszystkich odmian.

charakteryzuje się bledszymi kolorami zieleni oraz "pyknięciem" po przegryzieniu. Jest najsłodszy ze wszystkich odmian. Kawior Baika, to kawior z Jeziora Bajkał na Syberii. Charakteryzuje się najciemniejszą barwą ze wszystkich. Kolory wahają się pomiędzy przydymioną szarością a hebanem. Dodatkowo posiada świeży, owocowy posmak.

to kawior z Jeziora Bajkał na Syberii. Charakteryzuje się najciemniejszą barwą ze wszystkich. Kolory wahają się pomiędzy przydymioną szarością a hebanem. Dodatkowo posiada świeży, owocowy posmak. Kawior Beluga to najdroższy kawior ze wszystkich. Odróżnia go jasnoperłowy odcień oraz jajka wielkości grochu. W smaku można wyczuć wyraźną orzechową nutę.

to Odróżnia go jasnoperłowy odcień oraz jajka wielkości grochu. W smaku można wyczuć wyraźną orzechową nutę. Kawior Daurenki to kawior, który powstał w wyniku mieszanki odmian jesiotra: Huso, Dauricus oraz Acipenser Schrenckii. Można go rozpoznać po złoto-zielonym odcieniu, "pyknięciu" w ustach po przegryzieniu oraz maślanym posmaku.

to kawior, który powstał w wyniku mieszanki odmian jesiotra: Huso, Dauricus oraz Acipenser Schrenckii. Można go rozpoznać po złoto-zielonym odcieniu, "pyknięciu" w ustach po przegryzieniu oraz maślanym posmaku. Kawior Kaługa Huso to kawior hodowany w najbardziej ekologiczny sposób. Jego kolor zależy od gatunku i zwykle waha się od jasnego brązu, przez złocistą zieleń aż do ciemnego brązu.

to kawior hodowany w najbardziej ekologiczny sposób. Jego kolor zależy od gatunku i zwykle waha się od jasnego brązu, przez złocistą zieleń aż do ciemnego brązu. Kawior z Ostery znany jest ze swojego złotoperłowego koloru. Ma orzechowy, maślany posmak, choć wyraźnie wybija także słoność.

znany jest ze swojego złotoperłowego koloru. Ma orzechowy, maślany posmak, choć wyraźnie wybija także słoność. Kawior Shassetra charakteryzuje się ogromnym bogactwem smaku. Po przegryzieniu go można wyczuć nuty od imbiru, przez prażone ziarna, aż po suszone owoce.

charakteryzuje się ogromnym bogactwem smaku. Po przegryzieniu go można wyczuć nuty od imbiru, przez prażone ziarna, aż po suszone owoce. Kawior Łopatkowaty nie jest najdelikatniejszy w smaku, ale to świetna opcja, jeśli nigdy wcześniej nie próbowaliśmy kawioru. W porównaniu z innymi, bardziej wyrafinowanymi rodzajami, znajduje się raczej w dolnej części spektrum.

nie jest najdelikatniejszy w smaku, ale to świetna opcja, jeśli nigdy wcześniej nie próbowaliśmy kawioru. W porównaniu z innymi, bardziej wyrafinowanymi rodzajami, znajduje się raczej w dolnej części spektrum. Kawior z Jesiotra Syberyjskiego ma mniejsze jaja i mocny, morski posmak, który można porównać do smaku ostryg. W sklepach znajdziemy go pod nazwą Acipenser Baerii.

ma mniejsze jaja i mocny, morski posmak, który można porównać do smaku ostryg. W sklepach znajdziemy go pod nazwą Acipenser Baerii. Kawior Sevruga charakteryzuje się intensywnym smakiem i maślaną konsystencją. Jego jajka są mniejsze i zabarwione na kolor jasnoszary.

charakteryzuje się intensywnym smakiem i maślaną konsystencją. Jego jajka są mniejsze i zabarwione na kolor jasnoszary. Kawior Transmontanus pochodzi z białego jesiotra. Posiada maślaną konsystencję i dosyć pikantne nuty smakowe. Po przegryzieniu strzela w ustach.

Jak kupować legalny kawior?

Wiemy już, że kawior należy do najdroższych specjałów na świecie. Jego cena zwykle jest bardzo wysoka, ale powinna podążać za tym także jakość. Zanim go kupisz, upewnij się, że pochodzi on z hodowli.

Istnieje wiele krajów, w których kupowanie dzikiego kawioru jest nielegalne, dlatego ważne jest, abyśmy wiedzieli, co wkładamy do koszyka. Jak sprawdzić, czy produkt pochodzi z legalnego źródła? Pamiętajmy, że każde opakowanie oryginalnego kawioru powinno być opatrzone etykietą, na której widnieje kod gatunku ryb, źródło, kraj pochodzenia oraz rok pozyskania ikry.

Co więcej, warto wiedzieć, że do tej pory w Polsce najpopularniejszym kawiorem był ten importowany z Rosji. Ze względu jednak na wojnę w Ukrainie i samą etykę zakupu, warto jednak zdecydować się na ten importowany z USA lub ten produkowany w Polsce.

Czy istnieje polski kawior?

Warto wiedzieć, że w Polsce także hodowane są jesiotry, z których pozyskuje się ikrę. Już od kilku dobrych lat nasz kraj znajduje się w czołówce pod względem tego luksusowego specjału. Polscy hodowcy mają w swoich hodowlach dwa najbardziej szlachetne gatunki jesiotra: syberyjski oraz rosyjski.

Kawior na Boże Narodzenie i karnawał – jak podawać?

Aby wydobyć z kawioru największe walory smakowe, najlepiej podawać go w tradycyjny sposób: mocno schłodzony i ułożony na skruszonym lodzie w przezroczystym naczyniu.

Do jego konsumpcji powinniśmy używać sztućców wykonanych ze złota lub masy perłowej, ponieważ inne tworzywa mogą negatywnie wpływać na smak. Co więcej, kawior z jesiotra doskonale komponuje się z szampanem, wódką lub koniakiem.

Jeśli jednak poszukujecie ciekawego przepisu, który zachwyci waszych gości, proponujemy niezwykle efektowny, czterowarstwowy dip kawiorowy.

Przepis na dip kawiorowy

Rachel Claire z Pexels

SKŁADNIKI

6 jajek ugotowanych na twardo

2 łyżki kwaśnej śmietany

2 łyżki majonezu

½ łyżeczki soli

1 drobno posiekana cebula czerwona

200 g serka śmietankowego

1/3 szklanki posiekanego szczypiorku

60 g kawioru z jesiotra

krakersy

PRZYGOTOWANIE

1. Zacznij od posiekania jajek na drobne kosteczki. Wymieszaj je ze śmietaną, majonezem i solą.

2. Okrągłą formę do ciasta nasmaruj oliwą i wyłóż powstałą masę na dno.

3. Posiekaj cebulę i nałóż na masę jajeczną.

4. W osobnej misce wymieszaj twaróg, szczypiorek, a następnie nałóż na cebulę.

5. Na sam wierzch wyłóż zimny kawior z jesiotra.

6. Tak przygotowane warstwy włóż do lodówki na co najmniej 2 godziny.

7. Dip serwuj w towarzystwie słonych krakersów.

Kawior a alkohol - jak łączyć?

Jeśli chodzi o łączenie kawioru z alkoholem, zwykle decydujemy się na białe lub czerwone wina, ale, szczerze mówiąc, zmrożony kieliszek wódki premium będzie zdecydowanie lepszą opcją. Jej ostry posmak wydobędzie słoność kawioru. Według ekspertów dobrym wyborem będzie także prawdziwy szampan lub koniak.

Jak przechowywać kawior?

I ostatnia informacja czysto praktyczna: jak większość owoców morza, kawior najlepiej smakuje świeży. Jeśli jednak wiesz, że nie zdołasz skonsumować go od razu, umieść go w szczelnie zamkniętym pojemniczku w najchłodniejszej części lodówki.

Otwarty już pojemniczek kawioru należy spożyć w ciągu trzech dni, natomiast nieotwarty - w ciągu dwóch tygodni.