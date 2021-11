Czy kawa z cytryną odchudza? Nowy trend z TikToka bije rekordy popularności wśród wszystkich, którzy marzą o zgubieniu kilku kilogramów - hasztag #LemonAndCoffe zdobył już przeszło osiem milionów wyświetleń! Co na to wszystko dietetycy? Na spadek wagi możemy liczyć tylko pod jednym, konkretnym warunkiem.

Trendy TikTok: #LemonAndCoffe, czyli espresso romano na odchudzanie

Czy ktokolwiek wyobraża sobie poranek bez ukochanej kawy? Być może znajdą się i tacy - ale raczej jest to zdecydowana mniejszość. Już sam zapach świeżo zmielonych ziarnek sprawia, że aż chce się żyć. A gdybyśmy tak powiedzieli, że dzięki kawie z dodatkiem cytryny, można znacznie stracić na wadze? Nowy TikTokowy trend #LemonAndCoffe wzbudził spore kontrowersje – zwłaszcza wśród specjalistów. Czy cytrynowa kawa, zwana profesjonalnie espresso romano, naprawdę odchudza?

TikTokowe trendy mają ogromną moc sprawczą. Miliony ludzi szuka w nich inspiracji do tego, aby w taki czy inny sposób ułatwić i ulepszyć swoje życie. W ostatnim czasie na topie szczytuje wyzwanie polegające na piciu kawy z cytryną. Zdaniem niektórych użytkowników TikToka, jeśli przez 28-30 dni każdego dnia wypijemy jedną filiżankę tego specyfiku, liczby na naszej wadze zaczną lecieć w dół. Dietetycy mają jednak co do tego pewne zastrzeżenia...

Czy kawa z cytryną odchudza?

Zdaniem specjalistów nie ma jednoznacznych dowodów na to, że kawa z dodatkiem cytryny może mieć większy wpływ na redukcję tkanki tłuszczowej.

- Jeśli ktokolwiek miałby zobaczyć efekty po zastosowaniu tego trendu, prawdopodobnie będą one wynikały z deficytu kalorii, a nie z picia kawy – mówi dr Christyna Johnson, dietetyk z Encouraging Dietitian.

Skąd więc pomysł na taki trend? Jeszcze jakiś czas temu badania sugerowały nam, że kofeina tłumi apetyt, ze względu na podnoszenie poziomu serotoniny, epinefryny norepinefiryny. Zdaniem doktora Charliego Seltzera, jej działanie może ewentualnie pobudzić nieco metabolizm, ale słowo „nieco” równa się mniej więcej z ilością jednej czwartek kalorii dziennie.

Podobną sytuację mamy z mitem dotyczącym odchudzających właściwości ciepłej wody z cytryną. Z czasem zaczęliśmy dodawać do niej również pieprz cayenne i odrobinę kurkumy z miodem.

Ale ten mit, jak na mit przystało, także został obalony.

- Niektórzy zwolennicy wody z cytryną twierdzą, że dzięki niej nie odczuwają głodu przez spory czas. Nawet jeśli to prawda, woda z cytryną nie wpłynie na naszą wagę – mówi dr Charlie Seltzer.

Czy espresso romano może zagrażać zdrowiu?

Specjaliści są zgodni, że każda kawa w nadmiernych ilościach może wiązać się z przykrymi konsekwencjami. Chodzi tu między innymi o zaburzenia snu, różnego rodzaju lęki i nerwicę czy nudności, Dodatek cytryny natomiast może dołożyć do tego także problemy ze zgagą oraz uszkodzenie szkliwa.