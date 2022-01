„Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi” – śpiewa Sanah. Niezależnie od tego, czy kochasz piosenkę „Ale jazz” czy jej nienawidzisz, jedno jest pewne – kubek gorącej, aromatycznej kawy kupiony w ulubionej kawiarni brzmi zawsze bardzo dobrze. Jednak co zrobić, by nasza poranna kawa była bardziej eko? Szwedzka firma UniCup proponuje zastąpienie plastikowych pokrywek nowym projektem o tajemniczej nazwie Liplid.

Kawa na wynos bardziej eko

Uwielbiamy kawę na wynos. Według ostatnich badań ludzkość zamawia 118 miliardów kaw na wynos rocznie. Większość z nich pita jest w "papierowych kubkach" z plastikową pokrywką, która nie nadaje się do recyklingu. Stąd część kawiarni już zrezygnowała z jednorazowych kubków, lub zachęca swoich klientów do przychodzenia z własnym kubkiem lub bidonem.

Ciekawą alternatywą dla powyższej opcji jest najnowszy pomysł szwedzkiej marki UniCup. Właściciele firmy - Lars Bendix i Håkan Löfholm, opracowali specjalne tworzywo, które z powodzeniem może zastąpić tradycyjną plastikową pokrywkę do kawy na wynos.

Co więcej, szwedzki duet designerów – tworząc pokrywkę Liplid – myślał nie tylko o ekologii, ale również o ulepszeniu dotychczasowej wersji pod względem użytkowym.

Tradycyjna plastikowa pokrywka nie dawała na przykład możliwości jednoczesnego picia i chłodzenia napoju, a wiele pokrywek łatwo odkształcało się podczas picia, co wiązało się z ryzykiem wylania zawartości kubka.

Kawa na wynos bardziej eko - nowa ekologiczna pokrywka w kawie na wynos / UniCup

Pokrywka w kawie na wynos - nowy, szwedzki wynalazek

Tak oto pewnego dnia Lars i Håkan, rozwodząc się nad niedoskonałością plastikowej pokrywki, stworzyli jej nową, udoskonaloną i zdecydowanie bardziej ekologiczną wersję.

Liplid mocowana jest po dwóch stronach na brzegach kubka i lekko wygina się do środka. Ma dwa otwory - jeden do picia, a drugi do odpowietrzania i chłodzenia napoju.

Ważne jest również to, że Liplid wykonana jest w 100 proc. z materiału nadającego się do recyklingu. To tworzywo powstaje z drzew iglastych w wyniku unikatowego procesu formowania włókien na sucho.

- Opracowaliśmy przyjazną dla środowiska pokrywkę, którą mocuje się wewnątrz kubka, co poprawia stabilność kubka i ogólne wrażenia z picia – czytamy w komunikacie prasowym firmy UniCup.

- Wrażenie są lepsze, bo pijesz z brzegu kubka, a nie z wieczka, a zatem nie poparzysz się. Kawa nie smakuje również plastikiem czy papierem, jak w przypadku tradycyjnych kubków. Smakuje dokładnie tak, jak w twojej domowej filiżance – czytamy dalej.

Liplid - nowa ekologiczna pokrywka w kawie na wynos / UniCup

Projekt Liplid dopiero się rozwija. Firma obecnie przyjmuje zapytania dotyczące sprzedaży nowych, bardziej ekologicznych pokrywek.

