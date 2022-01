Imbir, mleko kokosowe, miód i kurkuma – to połączenie jest receptą na problemy z trawieniem, stany zapalne oraz uszkodzenia oksydacyjne. Jamu - bo o nim mowa - to słodki napój, który znalazł swoje zastosowanie w medycynie ziołowej już wieki temu, a jego drogocenne właściwości do dziś są synonimem zdrowia. Dlaczego mieszkańcy Indonezji piją Jamu od pokoleń?