Francuskie croissanty - jak zrobić?

Francuskie śniadania zakorzeniły się w historii kulinariów jako niesamowicie smaczne, aromatyczne i…słodkie! Ich podstawą od lat są maślane rogaliki, które dosłownie rozpływają się w ustach. Croissanty można dziś kupić tak naprawdę we wszystkich sklepach, ale każdy, kto choć raz był we Francji wie, że żadne z nich nie mogą się równać z tymi, które dostępne są we francuskich piekarniach. Oto przepis na prawdziwe maślane rogaliki.

Reklama

Prosty przepis na francuskie croissanty

SKŁADNIKI:

100 g miękkiego masła

280 ml zimnej wody

200 ml mleka półtłustego

1 kg mąki pszennej

100 g cukru pudru

15 g soli kuchennej drobnej

25 g miodu

50 g drożdży

500 g masła dodatkowo

13 paluszków gorzkiej czekolady

1 jajko

Francuskie rogaliki - przepis / Photo by Nati Melnychuk on Unsplash

PRZYGOTOWANIE:

Aby zrobić idealne ciasto francuskie, do miski wlej zimną wodę oraz mleko. Następnie dodaj miękkie masło, mąkę, cukier, sól, miód oraz drożdże. Wyrabiaj ciasto ręcznie lub za pomocą robota kuchennego. Gdy będzie już gotowe, zacznij je rozciągać do momentu, aż środek ciasta będzie bardzo cienki – bądź przy tym ostrożny, żeby nie pękło. Trzymaj ciasto pod światło: jeśli widzisz światło przez ciasto, to jest gotowe. To tzw. „test szyby”.

Następnie rozwałkuj ciasto za pomocą wałka na równy prostokąt o wymiarach 32x45 cm. Owiń folią spożywczą i włóż na całą noc do lodówki.

Kolejnego dnia włóż masło między dwa arkusze papieru i rozwałkuj na cienki kwadrat o wymiarach 30x15 cm. Ciasto na croissanty wyjmij z lodówki, ściągnij z niego folię, a następnie połóż na nie płat masła. Zacznij składać ciasto jak kopertę, zakładając brzegi ciasta do środka nad masłem. Następnie złóż ciasto jeszcze raz na pół, równo z punktem, w którym spotkały się krawędzie brzegów. Tak przygotowane ciasto zawiń w folię i włóż do zamrażarki na 20 minut.

Po tym czasie rozwałkuj ciasto na grubość ok. 5 mm i pokrój je na osiemnaście 13 centymetrowych kwadratów. Na środku każdego z nich ułóż po jednym czekoladowym patyczku, a następnie zawiń tak, aby całe nadzienie pozostało w środku.

Rogaliki poukładaj na dwóch blaszkach i odstaw w ciepłe miejsce na godzinę, albo aż do momentu aż ciasto będzie mniej więcej dwa razy większe. W międzyczasie roztrzep w misce jajko i posmaruj nim wierzch rogalików.

Piekarnik rozgrzej do 180 stopni Celsjusza i piecz rogaliki przez 22 minuty na złoty kolor.

James Martin

Przepis na francuskie maślane croissanty inspirowany jest przepisem słynnego mistrza kuchni Jamesa Martina z książki "Butter".