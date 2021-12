Jak to jest z tym metabolizmem? Jedni twierdzą, że jedyną rzeczą, która go warunkuje są geny, inni uparcie bronią zdania, że możemy wpłynąć na jego szybkość. Zdaniem naukowców z firmy ZOE jednym z najważniejszych czynników warunkujących ludzki metabolizm jest... sen. Badanie przeprowadzone na 953 osobach wykazało, że odpowiednia ilość i jakość nocnego odpoczynku prowadzi do lepszej kontroli cukrów we krwi.

Jak przyśpieszyć metabolizm?

Metabolizm określa szybkość spożytkowania energii dostarczonej przez pokarm – w tym glukozy. Jak podkreśla dr Yella Hewings-Martin z ZOE, duże skoki i spadki poziomu cukru we krwi są pod tym względem bardzo niepokojącą wiadomością. Oczywiście każdemu z nas zdarzają się nieprzespane noce. Chodzi o to, by nie doprowadzić do sytuacji, w której pojawiają się one regularnie.

- Kiedy wahania poziomu cukru pojawiają się w kółko, jesteśmy narażeni na ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2, choroby serca oraz otyłość – mówi dr Yella Hewings-Martin dla seriwsu Stylist.

Okazuje się, że najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić dla poprawienia stanu naszego zdrowia w perspektywie długoterminowej jest odpowiedni sen. Choć kwestia odpowiedniej higieny snu jest kluczowa, wymaga indywidualnego podejścia. Nie każdy potrzebuje takiej samej ilości snu.

- Wydajność snu jest ważnym czynnikiem, ale nie możemy zapomnieć o porze zasypiania. Ludzie, którzy zwykle kładą się spać o późnej godzinie, mają trudność w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi następnego dnia – wyjaśnia dr Yella Hewings-Martin.

Co to w praktyce oznacza? Diagnoza jest jednoznaczna – im wcześniej pójdziemy spać, tym lepiej dla zdrowia, a także sylwetki. Ale jaką godzinę określa słowo „wcześniej"?







O której godzinie iść spać, żeby się wyspać?

Badanie przeprowadzone przez naukowców z University of Exeter potwierdziło, że optymalną godziną zasypiania jest czas między 22:00 a 23:00. Chodząc spać o tej porze, zmniejszamy ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Jednak nie oszukujmy się – nie zawsze jesteśmy w stanie położyć się spać o tej porze. Co robić w sytuacji, kiedy życie zmusza nas do pozostania na posterunku do późnej nocy? Wyjścia są dwa.

- To prawdopodobnie najważniejsza wskazówka zdrowotna. Pójdź do łóżka 30 minut wcześniej, niż planowaliście. Dzięki temu uzyskacie lepszą kontrolę poziomu cukru we krwi – radzi Tom Spector, specjalista ZOE.

Drugą opcją jest odpowiednie śniadanie. Wielu ekspertów uważa, że poranny posiłek o dużej zawartości zdrowych tłuszczów reguluje poziom glukozy. Wygląda więc na to, że awokado na śniadanie naprawdę może okazać się najlepszym lekarstwem po całonocnej imprezie.