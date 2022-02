Dlaczego w świecie, w którym inteligencja i ciężka praca mają być przepustką do sukcesu finansowego, nie wszystkie utalentowane i pracowite jednostki go osiągają? Dużą rolę odgrywa w tym szczęście - twierdzą naukowcy, bo w końcu życie to pudełko czekoladek, jak mawiała mama Foresta Gumpa, prawda?