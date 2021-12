Jak osiągnąć pełnię szczęścia? Dla niektórych to pojęcie może być abstrakcyjne. Tymczasem Japończycy wychodzą z założenia, że dobre praktyki wzmacniające zdrowie psychiczne mogą być ratunkiem dla nie zawsze idealnej codzienności. Jak o nią zadbać? Przed wami pięć koncepcji, dzięki którym nauczycie się doceniać życie i samych siebie.

Japońskie koncepcje szczęścia, dzięki którym docenimy codzienność

Jak to jest z tym szczęściem? Czasami najróżniejsze rozterki i smutki dyskwalifikują to pojęcie w każdym możliwym wymiarze. Zastanawiamy się nad tym, czy osiągnięcie szczęścia jest w ogóle możliwe.

Z odpowiedzią przychodzi japońska filozofia życia. Zakłada ona, że przy zastosowaniu pewnych schematów w przeżywaniu codzienności, szczęście jest osiągalne. Dzięki nim każdy dzień staje się pełen małych i dużych przyjemności, a nasze podejście do samych siebie zaczyna bazować na miłości i szacunku. Co zrobić, aby nauczyć się funkcjonować według japońskich zasad?

1. Yugen

W wolnym tłumaczeniu słowo „yugen” oznacza „tajemną głębię” i określa wszystko to, co zamglone, niezauważalne, ukryte. Koncentruje się na zgłębieniu tajemnicy wszechświata. Japończycy starają się bardziej świadomie przeżywać nawet najkrótsze momenty życia, doceniać każdą chwilę, napawać się nią.

Jak wprowadzić tę zasadę do codzienności? Chodzi o to, aby poświęcić czas na uświadomienie sobie, gdzie jesteś i co robisz – spacer z przyjaciółmi, aromatyczna kawa z mlekiem, komplement od zupełnie obcej osoby, a nawet zapach domowych drożdżówek – esencją yugen jest przyjemność, nawet jeśli trwa tylko kilka chwil.

2. Komorebi

Trudno znaleźć polski odpowiednik tego słowa. Komorebi oznacza moment, w którym rozproszone światło słoneczne przedziera się pomiędzy liśćmi drzew. To przepiękny taniec cieni i świateł, dzięki któremu możemy obserwować kilkusekundowe zmiany jasności w ciemność.

Koncepcja inspirowana naturą jest symbolem walki szczęścia ze smutkiem. Ma tłumaczyć, że pewne wahania są naturalne i nie warto na siłę niwelować żadnego z uczuć. Zmienne nastroje istnieją i warto je zaakceptować, a nawet zrozumieć. Owo światło staje się więc nadzieją, a nadzieja napawa nas optymizmem.

3. Chowa

Chowa jest japońskim odpowiednikiem nieustannego dążenia do zachowania równowagi w życiu. Życie w harmonii z innymi ludźmi, nie powinno być jednak zestawiane z postawą bierności. To podążanie za tym, co uważamy za słuszne, pamiętając, że nasze zachowanie może mieć wpływ na drugiego człowieka. Jak osiągnąć harmonię? Chowa uczy nas, że balans w życiu opiera się na ciężkiej pracy, silnym charakterze i życzliwości.

4. Furusato

Słowo „furusato” oznacza „rodzinne miasto”. Koncepcja ta jednak jest o wiele głębsza, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Zdaniem Japończyków odnalezienie swojego miejsca na ziemi nie jest tożsame z przebywaniem w nim.

Gdy myślimy o domu, nie powinniśmy go widzieć, tylko czuć. Dom to poczucie bezpieczeństwa, spokój i wolność. Możemy go stworzyć w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Jeśli czujemy się z nim w jakikolwiek sposób połączeni, doświadczamy furusato.

5. Oubaitori

Oubaitori to japoński idiom określający cztery drzewa kwitnące wiosną: wiśnię, śliwę, morelę i brzoskwinię. Kwiaty, które kwitną w swoim własnym czasie, są symbolem ludzkiego życia. Natura przypomina nam, że każdy z nas ma swoją własną ścieżkę, a dostosowywanie jej do innych, nie przyniesie owocu. Koncepcja ta skupia się na indywidualnym rozwoju. Idziemy przez codzienność bez pośpiechu, powoli i uważnie. Tylko wtedy osiągniemy cel, który obraliśmy sobie w podświadomości.