Imbir, czyli naturalny lek na odporność

Drogocenne właściwości imbiru są znane już od stuleci. Od dawna dodawany jest do różnego rodzaju herbat i domowej roboty eliksirów na odporność. W ostatnim czasie najbardziej popularne stały się imbirowe szoty, dzięki którym nasza odporność może wskoczyć na zupełnie nowy poziom.

Dlaczego warto pić imbir? Ponieważ ma wiele właściwości prozdrowotnych – bez względu na to, czy zdecydujemy się na wariant świeży, czy suszony. Pobudza wydzielanie soków trawiennych, odtruwa organizm, działa przeciwwirusowo, przeciwzapalnie, przeciwgrzybiczo, buduje odporność i pomaga w leczeniu stanów zapalnych zatok... Wymieniać można byłoby jeszcze długo. Pytanie pozostaje jedno – jak przygotować smaczne i wartościowe szoty imbirowe? Oto trzy sprawdzone przepisy.

Szot imbirowy na odporność z cytryną, miodem i kurkumą – przepis

SKŁADNIKI:

100 ml wody

30 ml soku z cytryny

pieprz

odrobina miodu

10 g imbiru suszonego

10 g kurkumy

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Na samym początku podgrzej wodę, a następnie lekko ją przestudź. Jeśli zdecydujesz się na wykorzystanie świeżego korzenia imbiru i kurkumy, umyj je, obierz i wysusz za pomocą ręcznika papierowego. Do wody dodaj wszystkie składniki i dokładnie zblenduj. Tak przygotowaną mieszankę pij raz dziennie, najlepiej rano.

Możesz także przygotować większą ilość napoju. Pamiętaj jednak, aby trzymać go maksymalnie przez 3 dni, zawsze w lodówce.







Szot imbirowy z jabłkiem i limonką – przepis

SKŁADNIKI:

1 jabłko

2 limonki

korzeń imbiru

pieprz

woda

PRZYGOTOWANIE:

Limonkę i jabłko obierz ze skórki, a następnie pokrój na niewielkie kawałki. Wrzuć do blendera wraz z obranym imbirem i miksuj aż do połączenia się składników. Jeśli masa będzie zbyt gęsta, dolej odrobinę wody. Do mieszanki dodaj szczyptę pieprzu i zamieszaj. Napój możemy przechowywać w lodówce przez trzy dni.

Szot imbirowy z pomarańczą – przepis

SKŁADNIKI:

400 ml soku z pomarańczy

80 ml soku z cytryny

1 łyżeczka kurkumy

pieprz

1 łyżeczka miodu

korzeń imbiru

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Do przygotowania mieszanki na ten szot imbirowy będziesz potrzebować soku ze świeżo wyciśniętych pomarańczy oraz cytryny. Przekrój owoce na pół, a następnie wyciśnij z nich soki za pomocą wyciskarki ręcznej lub elektrycznej. Przelej do blendera. Dodaj obrany korzeń imbiru, miód oraz szczyptę pieprzu i mieszaj aż do całkowitego połączenia się składników. Mieszankę możesz przechowywać w lodówce do 4 dni.