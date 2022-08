Badania opublikowane w czasopiśmie „Nature Communications” skupiają się na odpowiedzi na pytanie, które nurtuje wielu z nas - ilu lat może dożyć człowiek?

Naukowcy przeanalizowali anonimowe dane medyczne ponad 500 tys. osób z Rosji, Wielkiej Brytanii oraz USA. Wzięto przy tym pod uwagę tempo starzenia się osób w trzech krajach. Wykorzystali przede wszystkim wyniki badań krwi, które wykonywano regularnie w ciągu kilku miesięcy.

Następnie badania podzielono na trzy kategorie wiekowe i porównano proporcje dwóch różnych typów zwalczających choroby białych krwinek oraz miarę zmienności wielkości czerwonych krwinek.

Za pomocą specjalnego programu komputerowego określono także dynamiczny wskaźnik stanu organizmu (DOSI) dla każdej z badanych osób.

- Wykorzystaliśmy DOSI do pomiaru średniego czasu powrotu do zdrowia. Problem polega na tym, że w pewnym momencie starości (punkt styczny), czas regeneracji jest tak duży, że ostatecznie tracimy odporność. W ten sposób doszliśmy do wniosku, że całkowity spadek odporności i zdolności do regeneracji następuje w wieku 120-150 lat – pisze w „Nature Communications” Dr Marc J. Kahn, współautor badania.