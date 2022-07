Filiżanka kawy wypita przed zakupami może sprawić, że wydasz na zakupach znacznie więcej pieniędzy – wynika z ostatnich badań przeprowadzonych na University of South Florida. Wyjaśniamy, o co chodzi i jak to działa!

Kawa a większy rachunek za zakupy - nowe badania

Wybierasz się na zakupy? Zrezygnuj z filiżanki kawy, bo z pewnością wydasz więcej pieniędzy! – twierdzą naukowcy z University of South Florida, którzy przeprowadzili ciekawy eksperyment na kilkuset osobach.

Reklama

Eksperyment był stosunkowo prosty. Przed wejściem do centrum handlowego w Hiszpanii oraz sklepu z artykułami gospodarstwa domowego we Francji ustawiono ekspres do kawy. Zaproszono 300 osób do wzięcia udziału w badaniu. Około połowa tych osób zamówiła darmową kawę. Druga część wybrała kawę bezkofeinową lub wodę. Po zakończeniu zakupów klienci sklepów pokazali swoje rachunki. Okazało się, że ci, którzy przed zakupami wypili kawę, wydali o 50 proc. więcej pieniędzy i kupili o 30 proc. więcej produktów niż ich odpowiednicy, którzy nie pili kawy. Dlaczego tak się stało? Wszystkiemu winna jest… KOFEINA.

- Kofeina, jako silny stymulant, uwalnia w mózgu dopaminę, która pobudza umysł i ciało. Prowadzi to do wyższego stanu energetycznego, co z kolei zwiększa impulsywność i zmniejsza samokontrolę – wyjaśniają główni autorzy badania - Dipayan Biswas i Frank Harvey, którzy zrealizowali eksperyment na wydziale marketingu na USF. - W rezultacie spożycie kofeiny prowadzi do impulsywności zakupowej w postaci większej liczby zakupionych przedmiotów i większych wydatków – dodają naukowcy.

Warto dodać, że klienci, którzy wybrali kawę spożyli około 100 mg kofeiny. Co ciekawe, kawa sprawiła, że badane osoby nie tylko kupowały więcej, ale na ich rachunkach pojawiło się znacznie więcej rzeczy, które nie są produktami pierwszej potrzeby, np. świecie, zapachy do domu czy inne bibeloty.

Impulsywne zakupy online a picie kawy

Autorzy badania przeprowadzili również czwarty eksperyment w laboratorium, testując wpływ kofeiny na zakupy online. W badaniu wzięło udział 200 studentów szkół biznesowych. Każda z osób musiała wybrać, czy chce przed zakupami online wypić kawę z kofeiną czy bezkofeinową. Następnie każda osoba musiała wybrać, które przedmioty kupi z listy 66 opcji. Okazało się, że osoby, które wypiły kawę z kofeiną wybierały produkty bardziej impulsywnie, bez zastanowienia się, czy naprawdę są im potrzebne, np. masażer. Ci, którzy wypili kawę bezkofeinową, wybierali bardziej praktyczne towary.

- Podczas gdy umiarkowane spożycie kofeiny może przynieść pozytywne korzyści, jej nadmierne spożycie w trakcie zakupów może prowadzić do niezamierzonych konsekwencji –wyjaśniają autorzy badania. - Oznacza to, że konsumenci próbujący kontrolować impulsywne wydatki powinni unikać spożywania napojów zawierających kofeinę przed zakupami – podsumowują.

Badanie zostało opublikowane w Journal of Marketing.