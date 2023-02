Guy Savoy stracił jedną z trzech gwiazdek Michelin

Przewodnik Michelin ogłosił część swoich corocznych rekomendacji kulinarnych na nadchodzące dwanaście miesięcy i tym razem nie obyło się bez sporych zaskoczeń, a wręcz – sensacji. Największą z nich jest z pewnością odebranie jednej z trzech gwiazdek restauracji Monnaie de Paris.

Lokal należy do 69-letniego Guya Savoya, który w listopadzie ubiegłego roku po raz szósty z rzędu został wybrany najlepszym szefem kuchni świata przez La Liste – prestiżowy przewodnik kulinarny przyznający podobne wyróżnienia na podstawie opinii setek innych przewodników oraz tysięcy recenzji mediów i użytkowników.

Sama Monnaie de Paris cieszy się natomiast statusem jednej najbardziej luksusowych restauracji w stolicy Francji i mogła pochwalić się najwyższym statusem w Przewodniku Michelin od 2002 roku.

Jednak w tegorocznej edycji nie tylko ona została pozbawiona trzech gwiazdek. Podobny los spotkał także inny luksusowy lokal – La Rochelle, należący do szefa Christophera Coutanceau, a także dwadzieścia innych dwugwiazdkowych restauracji z Francji, których ranking został obniżony do jednej gwiazdki.

– To prawdziwie wyjątkowe restauracje, więc można sobie wyobrazić, że te decyzje są dokładnie przemyślane i poparte licznymi wizytami naszych inspektorów w ciągu roku. W przypadku tak ważnych decyzji uwzględniamy nie tylko inspektorów francuskich, ale także niektórych z innych krajów – mówiła w oświadczeniu prasowym dla Agence France-Presse szefowa Przewodnika Michelin Gwendal Poullennec.

Oficjalne powody decyzji o obniżeniu statusu danych lokali nie są jednak podawane do wiadomości publicznej. Informacje na ten temat otrzymują wyłącznie konkretni szefowie kuchni.

Przewodnik Michelin - kontrowersje wokół odbierania gwiazdek

Podobne sytuacje do tej pory należały jednak do względnej rzadkości i zawsze wiązały się z olbrzymimi kontrowersjami. Ostatni raz Przewodnik Michelin odebrał jedną gwiazdkę trzygwiazdkowej restauracji w 2019 r. i co ciekawe był to również francuski lokal – La Maison des Bois.

Decyzja ta rozwścieczyła jednak szefa kuchni restauracji Marca Veyrata do tego stopnia, że najpierw pozwał Przewodnik Michelin, a po przegranej sądowej batalii stwierdził, że „nigdy więcej nie chce widzieć inspektorów w swoim lokalu”.

Do najbardziej tragicznego w skutkach zdarzenia doszło jednak 20 lat temu, gdy we francuskich mediach pojawiły się plotki, że Przewodnik Michelin odbierze jedną z trzech gwiazdek lokalowi La Côte d'Or należącemu do Bernarda Loiseau, bliskiego przyjaciela Savoya. Loiseau na wieść o tych pogłoskach odebrał sobie życie w lutym 2003 roku.