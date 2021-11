Sopot, Wrocław, a może Zakopane - które hotele z 5 gwiazdkami warto odwiedzić? Wytypowaliśmy dla Was 10 świetnych miejscówek, do których warto zajrzeć, jeśli planujecie wyjazd na weekend lub na dłużej.

Od współczesnych hoteli goście wymagają, aby były czymś więcej niż tylko noclegownią z uprzejmą obsługą. Liczą się doznania kulinarne, dobry design, klimat i historia miejsca. Jakie wrażenia oferują polskie hotele pięciogwiazdkowe?

Raffles Europejski Warsaw

Raffles Europejski Warsaw / materiały prasowe

Raffles Europejski Warsaw to jeden z zaledwie trzech, obok hoteli w Paryżu i Stambule, hoteli sieci Raffles Hotels & Resorts w Europie. Tak jak legendarna jest założona w Singapurze w 1877 roku marka Raffles, tak legendarny jest również warszawski obiekt. Swoją działalność rozpoczął w 1857 roku jako Hotel Europejski i przez lata był jednym z najbardziej rozpoznawalnych hoteli w Europie, nieprzerwanie będąc synonimem luksusu.

W 2013 roku rozpoczęła się jego rekonstrukcja i przebudowa, która trwała pięć lat. Pod marką Raffles hotel odzyskał swój dawny blask i prestiż, który w 2018 roku docenił nawet magazyn Time, wymieniając hotel na liście 100 najlepszych miejsc na świecie. Za design wystroju wnętrz odpowiada uznany scenograf, Boriš Kudlička, który wraz z studiem WWAA oraz APA Wojciechowski, w hotelowych przestrzeniach odtworzył historię Europejskiego i polskiego rzemiosła.

Na co mogą liczyć goście Raffles Europejskiego? Do dyspozycji gości są m.in. restauracja Europejski Grill, cukiernia Lourse Warszawa, legendarny Long Bar czy wyjątkowe miejsca spotkań jak Pavillion czy Humidor. W budynku hotelu jest nowa część butikowa, a w pokojach i apartamentach wyeksponowano oryginalne elementy wystroju oraz kolekcję prac współczesnych polskich artystów.

Rezydent Sopot – MGallery Hotel Collection

Sopot MGallery / foto: Maciej Walczuk

W czerwcu bieżącego roku w Sopocie swoje podwoje otworzył kultowy hotel Rezydent po metamorfozie, który dołączył do butikowej kolekcji MGallery. Gościom oferuje 63 klimatyczne pokoje, w tym luksusowy Apartament Bałtycki dla tych najbardziej wymagających. Do dyspozycji odwiedzających jest również strefa wellness, kameralne centrum konferencyjne oraz koncept gastronomiczny z nowoczesną kuchnią. Można tu wybierać spośród wielu lokalnych specjałów, jak steki czy ryby, a także skosztować koktajli na bazie wódki... bursztynowej.

Hotel kusi gości nie tylko bliską odległością do plaży i sopockiego molo, ale także niezwykłą architekturą utrzymaną w stylu „sopockiej secesji”, nawiązującą do estetyki miejskich kamienic w Sopocie. Całości dopełnia subtelna kolorystyka i designerskie wyposażenie, takie jak chociażby piękne szklane dekoracje autorstwa Barańska Design. Za projektem wnętrz stoi pracownia Tremend mająca na swoim koncie liczne realizacje hotelowe w Polsce i za granicą.

Jeżeli na nadmorski wypoczynek szukacie klimatycznego, kameralnego miejsca w dobrym wypoczynek – ten hotel jest dla Was!

H15 Luxury Palace w Krakowie

H15 Luxury Place / materiały prasowe

Zarządzany przez grupę Dobry Hotel krakowski obiekt H15 Luxury Palace to jedyny polski hotel, który znalazł się w rankingu 101 najlepszych hoteli na świecie Fodor’s Finest Hotels 2022, przygotowanego przez jednego z największych wydawców informacji turystycznych i podróżniczych. Pięciogwiazdkowy obiekt został wymieniony wśród 15 najbardziej wartych polecenia obiektów wypoczynkowych w Europie.

Wysokie standardy wypoczynkowe, normy bezpieczeństwa dostosowane do wymogów związanych z pandemią, ale także niezwykła lokalizacja wyróżniają obiekt na hotelowej mapie pięciogwiazdkowców w Polsce. Decydując się na wypoczynek w H15 Luxury Palace możemy spodziewać się prawdziwie królewskiego pobytu - hotel powstał w miejscu, gdzie znajdował się wcześniej szlachecki pałac rodziny Lubomirskich. Historyczne wnętrza zostały odrestaurowane z zachowaniem ich uroku i wzbogacone o nowoczesne, minimalistyczne akcenty, co tworzy niepowtarzalny klimat i daje komfort gościom krakowskiego hotelu.

Bachleda Resort Zakopane

Bachleda Resort Zakopane / materiały prasowe

Jeżeli od hotelu oczekujecie nie tylko wysokiego standardu obsługi, ale cenicie także lokalne akcenty w wystroju wnętrz – hotel Bachleda Resort Zakopane jest dla Was! Tutaj obok siebie istnieją nowoczesność i inspiracje regionalną architekturą i rzemiosłem.

Grupa Bachleda wypracowała sobie własny niepowtarzalny styl, silnie inspirowany stylem zakopiańskim, stworzonym przez Stanisława Witkiewicza, połączony z nowoczesną aranżacją wnętrz. Firma od lat współpracuje z lokalnymi rzemieślnikami, którzy w Bachleda Resort własnoręcznie wykańczali każdy detal.

- Gdy wyjeżdżamy do Austrii czy w inne, górskie destynacje, hotele prezentują estetykę typową dla danego regionu. I to jest wspaniałe. Chodzi nam o to, by od razu po wejściu gość czuł się nie jak w domu, lecz jak w swojej górskiej rezydencji, a Bachleda Resort to niezwykły kurort w samym sercu Zakopanego z pieczołowicie zaprojektowanymi wnętrzami, które zachwycają już od wejścia – przekonywał w rozmowie z Property Design, Adam Bachleda-Curuś, twórca spółki Bachleda Grupa Inwestycyjna.

Do dyspozycji gości zakopiańskiej rezydencji są klimatyczne pokoje z regionalnym sznytem, strefa SPA & Wellness oraz restauracja z (tutaj niespodzianka) włoską kuchnią.

Nosalowy Park Hotel Zakopane

Nosalowy Park & SPA / materiały prasowe

Również w Zakopanem znajduje się luksusowy Nosalowy Park Hotel Zakopane. Jego lokalizacja jest o tyle wyjątkowa, że zajmuje on rozbudowany pałac Villa Marilor, który w okresie 20-lecia międzywojennego był jednym z najważniejszych salonów towarzyskich w Zakopanem.

Wnętrza zaprojektowane przez gdańską pracownię Ideograf kuszą najwyższym standardem i eleganckim designem w stylu art deco. Goście najbardziej luksusowych apartamentów w hotelu mają do własnej dyspozycji prywatne ogrody na dachu, z których rozciąga się widok na panoramę Tatr i Gubałówkę.

Hotelowi goście korzystać mogą ze strefy Spa&Wellness oraz hotelowej restauracji Eleonora, której sezonowe menu bazuje w większości na regionalnych produktach.

Nobu Hotel Warsaw

Nobu Hotel Warsaw / fot PION Studio

Otwarcie hotelu Nobu Hotel Warsaw było jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń na polskim rynku hotelowym ostatnich lat. To pierwszy w Polsce hotel luksusowej marki Nobu założonej przez słynnego szefa kuchni Nobu Matsushimę, producenta filmowego Meira Tepera i aktora Roberta De Niro.

W hotelu jest 117 przestronnych, eleganckich pokoi, przestrzeń do organizacji eventów, klub fitness oraz – oczywiście – restauracja Nobu Restaurant & Cafe, w której można spróbować kultowych już dań serwowanych pod szyldem Nobu.

Wrażenie robi również architektura i design wnętrz. Klimat Nowego Jorku, którego zabranie do Polski pod postacią hotelu Nobu zapowiadał Robert De Niro, łączy się tutaj z lokalna historią. Nowo powstały obiekt jest de facto nowym skrzydłem warszawskiego hotelu Rialto. Całość składa się z dwóch części: utrzymanego w stylu art deco hotelu Rialto (koncepcja pracowni De Novo) oraz nowoczesnej, zaprojektowanej przez kalifornijską pracownię Studio PHC i utytułowaną polską pracownię, Medusa Group.

Royal Tulip Sand w Kołobrzegu

Royal Tulip Sand Kołobrzeg / fot PION Studio

Miłośnikom wypoczynku nad Bałtykiem polecamy hotel Royal Tulip Sand w Kołobrzegu, przed remontem znanego jako Sand Hotel. Otwarty w czerwcu 2021 roku pięciogwiazdkowy hotel to pierwszy obiekt tej francuskiej sieci w Polsce.

Gości we wnętrzach powita resortowy, nadmorski klimat, z wystrojem mocno inspirowanym nadmorskim krajobrazem i atmosferą. Nawiązujący do barwy Bałtyku granat tapicerek, meble i elementy wyposażenia wykonane z rattanu, ażurowe przesłony dzielące pokoje na strefy funkcjonalne czy beżowe wykładziny i płytki we wnętrzach sprawiają, że już w hotelu goście czują się jak na plaży! Nie zabrakło również takich akcentów jak poduszki w pasy czy mosiężne detale przywodzące na myśl luksusowe jachty. To wszystko jest sztampy i kiczu. Za aranżację wnętrz odpowiada uznana polska pracownia MIXD, a na wyposażeniu hotelu znajdziemy wiele perełek polskiego wzornictwa.

Dodajmy do tego będącą do dyspozycji gości strefę wellness, hotelową bawialnię dla dzieci ze sznurowymi drabinkami i nadmuchiwanymi lampami oraz wielokrotnie wyróżnianą w przewodniku Gault&Millau restaurację Sandasz - i zyskujemy przepis na nadmorski wypoczynek w dobrym stylu!

The Bridge Wrocław MGallery

The Bridge Wrocław MGallery / fot Maciej Lulko

Wypoczywając w The Bridge Wrocław MGallery goście mogą poczuć się tak, jakby odbywali podróż w czasie. Sam hotel położony jest na Ostrowie Tumskim, w zabytkowej części Wrocławia, ale nie tylko otoczenie zabytków odpowiada tutaj za unikalny klimat. Równie ważny jest wyjątkowy design spod kreski Forum Architekci (bryła budynku) i Medusa Group (aranżacja wnętrz), które zostały docenione w konkursie World Luxury Hotel Awards.

W projekcie budynku znajdziemy nawiązania do architektury Ostrowa Tumskiego, a we wnętrzach wielkoformatowe ryciny na ścianach, odwołujące się do dziedzictwa Wrocławia. Do Odry i dawnego mostu, w miejscu którego znajduje się dzisiaj hotel nawiązuje z kolei spektakularna ściana wodna w foyer. Lokalnością przesiąknięte są również potrawy serwowane w restauracji Craft, bazującej na lokalnych składnikach i rzemieślniczym podejściu do kuchni.

InterContinental Warszawa

InterContinental Warszawa / materiały prasowe

InterContinental Warszawa to kultowy już hotel na mapie Warszawy, oferujący pięciogwiazdkowy luksus w samym sercu dużego miasta. Skierowany jest zarówno do klienteli biznesowej, jak i gości, którzy postanowili prywatnie odwiedzić Warszawę. Hotel oferuje pokoje na krótkotrwały pobyt, jak również apartamenty long stay, wyposażone w miejsca do pracy i relaksu oraz aneks kuchenny.

Hotel przeszedł gruntowny remont, który zakończył się na początku ubiegłego roku. Autorem aranżacji wnętrz jest Alan McVitty z londyńskiej pracowni M Studio London. W odnowionych przestrzeniach panuje współczesny design zainspirowany architekturą miasta i wytworna kolorystyka z przewagą granatu, turkusowej zieleni i starego złota. Nie zabrakło odwołań do oryginalne bryły budynku. Efekt wow dają żyrandole wykonane z... kryształów Swarovskiego.

Z pokoi i apartamentów rozciąga się widok na panoramę miasta. Pobyt gościom umili relaks w położonym na 43 piętrze RiverView Wellness Centre, a kubki smakowe dopieszczą potrawy wielokrotnie nagradzanej restauracji Platter by Karol Okrasa.

Aries Hotel Zakopane

Aries Zakopane / fot Katarzyna Osikowska Tasz - materiały prasowe Home & Hotel Solutions

Wrażenia z pobytu w Hotelu Aries Zakopane z pewnością będą wyjątkowe. To w końcu pięciogwiazdkowy hotel, który powstał w... budynku dawnego schroniska młodzieżowego Dom Turysty z lat 50. XX wieku. I choć pięcioosobowe pokoje ustąpiły miejsce standardowi na pięć gwiazdek, to co w gmachu schroniska było najcenniejsze, pozostało niezmienione.

I tak, zachowano charakterystyczną bryłę projektu Tadeusza Brzozy i Zbigniewa Kupca oraz najciekawsze elementy wystroju, które zaprojektowali Antoni Kenar i Władysław Hasior, wybitni artyści związani z Zakopanem. Architekci z ORB studio postawili we miks wątków lokalnych i motywów alpejskich i uniwersalnie górskich. Nie zabrakło jednak akcentów typowo zakopiańskich, jak portal wejściowy do restauracji Halka.

Bryła budynku i wynikająca z niej skomplikowana struktura wewnętrzna obiektu przełożyła się na wygląd pokoi i apartamentów, które w hotelu Aries urzekają indywidualnością. Każdy z nich jest inny i różni się układem. Rezultat jest taki, że przy każdej wizycie goście mogą czuć się tak, jakby odwiedzali hotel po raz pierwszy!