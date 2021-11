Malediwy, Seszele, a może Turcja? Zapraszamy was do miejsc, które ukoją zmysły i poprawią nastrój, do szumu morskich fal, gwaru przyulicznych targów i relaksujących odgłosów natury, do najpiękniejszych plaż świata. Te hotele są rajem na ziemi, a spokój panujący wokół nich sprawia, że czas płynie w zupełnie innym rytmie. Przed Wami 7 wspaniałych hoteli, które łączą w sobie: luksus na najwyższym poziomie, ultra relaks i niepowtarzalny błękit rajskich plaż!

Najpiękniejsze hotele przy plaży: Polinezja Francuska – The Brando

The Brando to jeden z najpiękniejszych kurortów na Polinezji. Znajduje się na rajskiej wyspie Tratoria, która słynie z niespotykanych odcieni błękitu, egzotycznych ptaków, żółwi morskich oraz mant. Miejsce oferuje 35 willi z prywatnym basenem oraz bezpośrednim dostępem do plaży. Co ciekawe, hotel funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju: do pozyskiwania energii wykorzystuje się baterie słoneczne, do klimatyzacji wodę z głębi oceanu, a serwowane jedzenie pochodzi od lokalnych dostawców. Czeka nas tutaj także mnóstwo atrakcji, takich jak: lekcje nurkowania i tańca polinezyjskiego, kino na świeżym powietrzu czy wycieczki archeologiczne.

Luksusowy hotel - The Brando / materiały prasowe

Najpiękniejsze nadmorskie hotele: Turcja – D Maris Bay

Czasami największym relaksem i ukojeniem jest cisza. Turecki hotel D Maris Bay znajduje się na uboczu, tuż przy rezerwacie przyrody. Otacza go pięć piaszczystych plaż, w tym prywatna zatoka z jachtami. Do dyspozycji mamy ekskluzywne pokoje, baseny, centrum spa oraz piwniczkę oferującą najlepsze wina świata. Estetyka hotelu łączy w sobie nowoczesny minimalizm z egzotyką Wschodu, a za oknami możemy podziwiać krajobraz gór, wyrastających spośród zielonych lasów sosnowych. Zero telefonów, maili i social mediów. W tym miejscu najważniejsza ma być kojąca natura.

Luksusowy hotel - D Maris Bay / materiały prasowe

Najpiękniejsze hotele przy rajskiej plaży: Meksyk – Hotel Esencia

Hotel Esencia początkowo został wybudowany jako prywatny dom włoskiej księżnej. Miejsce otoczone jest dżunglą Jukatanu, a w tle zawsze słychać odgłosy fal, dochodzące prosto z pobliskiej plaży Riviera Maya. Właściciele nazywają go schronieniem „od tego wszystkiego”, oferując prywatne dwupoziomowe apartamenty, poranne sesje jogi o wschodzie słońca oraz wieczorne ogniska. Do dyspozycji mamy także dwa baseny, kort tenisowy oraz tarasy z widokiem na turkusowe morze.

Luksusowy hotel - Esencia / materiały prasowe

Luksusowe hotele przy plaży: Turks i Caicos – Amanyara

Luksusowy hotel Amanyara na Turks i Caicos w obszarze Bahamów to raj dla miłośników nurkowania. Wzdłuż wybrzeża Providenciales bowiem rozciągają się zapierające dech w piersiach rafy koralowe. Z czekających na gości willi i apartamentów rozpościera się widok na lustrzane sadzawki i park narodowy. Właściciele oferują gościom wyprawy nurkowe, zajęcia przy współpracy z Nature Discovery Center, lekcje sportów wodnych, prywatne baseny oraz centrum spa z szeroką ofertą zabiegów. To miejsce jest stworzone dla wszystkich, którzy szukają odrobiny ukojenia w naturze, z dala od codziennych problemów i obowiązków.

Luksusowy hotel - Amanyara / materiały prasowe

Najpiękniejsze nadmorskie hotele: Malediwy – LUX North Ari Atoll

Pięciogwiazdkowy hotel LUX North Ari Atoll oferuje luksusowe pokoje na otwartym planie z bezpośrednim dostępem do plaży lub laguny. Znajdziemy w nim: centrum spa, centrum fitness, osiem restauracji oraz pięć barów, a także największe w tamtym regionie centrum motorowych i niemotorowych sportów wodnych. Okolica zachwyca turystów krystalicznie czystą wodą, tropikalną roślinnością oraz relaksującą ciszą. Dla gości udostępniono ponadto strefę biznesową z dostępem do WiFi.

Luksusowy hotel - LUX North Ari Atoll / materiały prasowe

Najpiękniejsze hotele z rajską plażą: Madagaskar – Time + Tide Miavana

Madagaskar stał się jedną z największych stolic relaksu dzięki Time + Tide Miavana, kompleksowi czternastu willi zaprojektowanych przez Silvio Recha i Lesey’a Carstensa. Każda z nich położona jest wzdłuż przepięknej afrykańskiej plaży. Projekt hotelu powstał dzięki inspiracji, którą stał się sam krajobraz wyspy – połączenie człowieka z dziką naturą. Właściciele oferują przestronne zakwaterowanie z dostępem do prywatnego basenu, piwnic z winami, lekcji nurkowania oraz możliwością zwiedzenia wyspy helikopterem.

Luksusowe hotele - Time+Tide Miavana / materiały prasowe

Najpiękniejsze nadmorskie hotele: Seszele – North Island Seychelles

Kąpiel w prywatnym basenie, relaks w spa i poszukiwanie podwodnych skarbów. North Island Seychelles to jedno z najbardziej luksusowych miejsc na świecie, w którym zaczerpniesz odpoczynku dzięki codziennym sesjom jogi, zapierającym dech w piersiach zachodom słońca oraz szerokiemu wachlarzowi atrakcji. Hotel oferuje możliwość skorzystania ze spływów kajakowych, wycieczek z przewodnikiem, snorkelingu oraz prywatnej degustacji miejscowych win. Co więcej, znajdziemy w nim także klub dla dzieci, który zapewni kompleksową opiekę nad naszymi pociechami. Czas spędzony na prywatnej plaży z pewnością przypomni wam, czym jest odpoczynek w otoczeniu najpiękniejszego krajobrazu na świecie.