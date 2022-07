Co powiecie na orzeźwiającego drinka bez alkoholu? Czasami jeden składnik okazuje się kluczem do sukcesu. Klasyczny, elegancki o lekko kawowym, ale też kwaśnym wykończeniu – Mazagran, bo o nim mowa, łączy w sobie wiele nieoczywistych składników. Francuzi jednak nie wyobrażają sobie bez niego letnich wieczorów! Jak go wykonać?