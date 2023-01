„Emily w Paryżu” zawojowała McDonald’s? W trzecim sezonie hitowego serialu Netflixa pojawił się wątek McBaguette, czyli niby zwykłego hamburgera, tyle że we francuskiej bagietce. Kultowy fast food poszedł więc za ciosem. Od teraz w sprzedaży dostaniecie nowy, iście paryski zestaw z bagietką i makaronikami od McDonald’s – a może raczej le McDonaallld’s!

„Emily w Paryżu” w ofercie McDonald’s

Fani serialu „Emily w Paryżu” wiedzą, że Emily Cooper – ku przerażeniu wszystkich swoich współpracowników – jest nieprzewidywalna. Potrafi stworzyć coś z niczego, wyciągając nawet najbardziej niszową markę na wyżyny.

W jednym z odcinków trzeciego sezonu dowiadujemy się, że bohaterka właśnie zyskała nowego klienta – McDonald’s- który stara się wypromować we Francji McBaguette, czyli nową kanapkę skupioną na tym, co najbardziej francuskie – klasycznej bagietce.

I choć słowo „niszowa marka” nie za bardzo skleja się nam z takim gigantem rynkowym jak McDonald’s, musimy przyznać, że sam pomysł wprowadzenia wątku fast food do serialu przepełnionego francuską kuchnią była bardzo udana. Dlaczego?

Ponieważ wszyscy fani „Emily w Paryżu” zaczęli zadawać pytania: Czy McBaguette istnieje naprawdę? Tak, istnieje – i powiemy więcej – istniała jeszcze zanim ktokolwiek słyszał o Emily Cooper.

McBaguette z „Emily w Paryżu” powraca do McDonald’s

Francuski McDonald’s wprowadził do swojej oferty McBaguette jeszcze w 2012 roku. Była to jednak seria limitowana, która – według Francuzów – skończyła się szybciej, niż zaczęła. Następna partia kanapki pojawiła się natomiast w 2021 roku, ale jej historia potoczyła się dokładnie tak samo, jak historia poprzedniczki. I trudno się dziwić.

Co prawda, McBaguette samo w sobie nie jest niczym specjalnie spektakularnym. Składa się z dwóch kotlecików wołowiny, sałaty, musztardy i ementalera – standard. Tyle że wszystkie składniki łączą dwie części francuskiej bagietki! I to zupełnie zmienia już postać rzeczy.

Po czasie okazało się, że McDonald’s naprawdę nawiązał współpracę z Netflixem podczas tworzenia „Emily w Paryżu 3”. Serial zawiera prawdziwą kampanię promującą nie tylko samą McBaguette, ale cały zestaw!

McDonald’s: Zestaw „Emily w Paryżu”

W skład McZestawu „Emily w Paryżu” wchodzi oczywiście słynna McBaguette, dwa makaroniki, standardowa porcja frytek oraz dowolny napój (podobno do wyboru jest gorąca czekolada!)

Co więcej, McDonald’s zorganizował specjalny konkurs dla fanów „Emily w Paryżu”, w którym można wygrać serialową „It Bag”.







Czy McBaguette będzie dostępne w Polsce?

Póki co McDonald’s nie udzielił informacji w sprawie tego, czy zestaw „Emily w Paryżu” z McBaguette pojawi się w Polsce. Wiemy na pewno, że można dostać go we francuskich lokalach marki.