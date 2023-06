El Bulli to jedna z najbardziej kultowych restauracji w kulinarnej historii świata. Prowadzona po mistrzowsku przez szefa kuchni Ferrana Adrię szybko stała się mekką największych pasjonatów smaku, aż do jej zamknięcia w 2011 roku. Teraz jednak legendarna El Bulli ponownie otwiera drzwi dla największych smakoszy, ale czy jesteście gotowi na takie zmiany?

Każda szanująca się restauracja chce posiadać w swoim dorobku gwiazdkę Michelin. Te bardziej ambitne chcą mieć więcej niż jedną. Największym wyróżnieniem jest posiadanie trzech. I takim wyczynem mogła pochwalić się hiszpańska restauracja El Bulli.

Przed laty była prawdziwą perłą na kulinarnej mapie świata, ale w 2011 roku została zamknięta. Teraz El Bulli ponownie otwiera swoje drzwi dla pasjonatów smaku, ale w zupełnie innej formie.

El Bulli – najlepsza restauracja na świecie

Restauracja El Bulli została założona w Roses na Costa Brava przez niemieckie małżeństwo, a nazwa wzięła się od buldogów francuskich, które posiadali. Fani motoryzacji mogą zatem czuć się zawiedzeni, że nazwa nie pochodzi od kultowego Volkswagena Transportera, pieszczotliwie nazywanego „Bulli”.

Pierwszą gwiazdkę Michelin lokal zdobył w 1976 roku, ale najlepsze czasy miały przyjść dopiero z rokiem 1984, gdy do ekipy dołączył Ferran Adria, który już w 1990 roku zdobył dla restauracji drugą gwiazdkę (był to rok, gdy Adrii odkupił restaurację), a w 1997 roku trzecią.

Restauracja słynęła z wyszukanych dań kuchni molekularnej i przez wielu znawców uważana była za najlepszą restaurację na świecie, do tego stopnia, że wielu szefów kuchni dosłownie kopiowało dania podawane przez Ferrana Adrii.

Bez wątpienia, El Bulli zrewolucjonizowało podejście do restauracji, do spożywania posiłków i odcisnęło wyraźny znak na gastronomii na całym świecie.

Mimo niegasnącej sławy i wielkiego zainteresowania, El Bulli w 2011 jednak została zamknięta, a powodem tej decyzji - jak podawano w hiszpańskiej prasie - było "poszukiwanie innowacji". Ferran Adria tłumaczył, że obecny sposób prowadzenia restauracji nie sprzyja utrzymaniu kreatywności.

El Bulli miała zostać otwarta po trzech latach, ale tak się nie stało. Teraz lokal ponownie otwiera swoje drzwi dla zwiedzających.

Ferran Adria otwiera po latach elBulli1846

Ferran Adria chce, aby nowe El Bulli było miejscem, gdzie odwiedzający mogą przekonać się co się stanie, gdy do kuchni wprowadzi się odrobinę kreatywności.

Co ciekawe, zmianie ulegnie nazwa miejsca.Teraz nazywać się będzie elBulli1846. Były szef kuchni twierdzi, że za jego kadencji właśnie tyle dań udało się skomponować w jego lokalu.

Odwiedzający będą mogli podziwiać zdjęcia, nagrody czy notes Ferrana Adrii. Będzie też możliwość przyjrzenia się modelom odwzorowującym oryginalne potrawy, a ponieważ była to kuchnia molekularna to będzie, co oglądać.

Zatem może i nie ma już El Bulli, ale dziedzictwo tego miejsca będzie nadal żywe w nowym elBulli1846. W szczególności, że samo miejsce się nie zmienia i w dalszym ciągu będzie można podziwiać widok na morze, tylko teraz w innej formie.