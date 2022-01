Jak być bardziej eko w 2022 roku?

Choć każdy z nas jest inny - mamy swoje sprawy, obowiązki, relacje i priorytety – łączy nas jedna niesamowicie ważna sprawa – planeta. W tym roku nasze postanowienia noworoczne powinny uwzględnić przede wszystkim wszechobecne problemy klimatyczne, które z roku na rok dotykają ludzkość coraz mocniej.

Najnowszy raport ONZ ds. zmian klimatu zapisał się jako „czerwony kod dla ludzkości”, co oznacza, że światowi przywódcy muszą podjąć drastyczne środki, aby sprostać wyzwaniom klimatycznym, które w dużej mierze są naszą winą. Jeśli tego nie zrobią, skutki kryzysu klimatycznego będą nieodwracalne.

Okazuje się jednak, że nie tylko wielcy politycy i biznesmeni mogą zrobić coś dla Ziemi. Nasze codzienne decyzje i przyzwyczajenia także mają ogromny wpływ na przyszłość świata, w którym żyjemy.

Okazuje się, że czasami jednak wystarczy wprowadzić do swojego codziennego życia kilka prostych zmian – od świadomych zakupów, przez bardziej ekologiczne rozwiązania konsumpcyjne, aż po eliminację plastiku – by nieco zmienić bieg zdarzeń i tym samym ochronić Ziemię przed totalną zagładą. Od czego zacząć?

1. Kupuj modę odpowiedzialnie

Każdego roku produkuje się ok. 100 miliardów ubrań, które prędzej czy później lądują na wysypiskach śmieci – reguła „kupuj mniej, kupuj lepiej” jest więc dziś ważniejsza niż kiedykolwiek. Zatem – zanim zdecydujemy się na kupno kolejnej sukienki czy spodni z sieciówki, powinniśmy zastanowić się nam tym, czy na pewno dana rzecz jest na potrzebna. W okresie wyprzedaży zadajmy sobie kilka ważnych pytań: dlaczego to kupuję, jak długo będę to nosić i czy naprawdę jest mi to tak potrzebne?

Poza tym, aktualnie na rynku pojawia się coraz więcej marek nastawionych na zrównoważony rozwój, a ich asortyment w samej estetyce nie różni się od tego, co proponują nam sieciówki. Być może to właśnie one będą lepszym wyborem? Ale to nie jedyne wyjście z sytuacji.

Kolejnym świetnym eko rozwiązaniem są ubrania z „drugiej ręki” – dzięki nim nie tylko ograniczamy marnotrawstwo, ale też tworzymy niepowtarzalną, oryginalną garderobę.

2. Unikaj jednorazowego plastiku

Już od kilku lat mówi się na temat ograniczenia kupowania jednorazowego plastiku, w tym butelek na wodę czy nawet kubków do kawy. Okazuje się jednak, że plastik kryje się także w innych przedmiotach codziennego użytku, o których zwykle nie myślimy.

Chodzi tu między innymi o maseczki w płachcie, prezerwatywy czy nawet mydlące oczy papierowe przedmioty, które powleczono błyszczącą warstwą. Tak jest w przypadku jednorazowych kubków na napoje. Zawsze sprawdzajmy etykiety, by nie dać się zrobić w balona.

3. Wspieraj rolnictwo regeneracyjne

Na środowisko w znacznym stopniu wpływa także to, jak wytwarzana jest nasza żywność. Biorąc pod uwagę fakt, że rolnictwo to także sektor przyczyniający się do drastycznych skutków klimatycznych, wspierajmy rolników, którzy stawiają na praktyki regeneracyjne. Ich działania mają na celu „uzdrowienie” gleby, która – swoją drogą – może pochłaniać CO2 z atmosfery.

4. Ogranicz odpady

Odpady pochodzące z gospodarstw domowych przyczyniają się średnio do 319 kg emisji CO2 rocznie. Ten bardzo niepokojący wynik powinien dać nam do myślenia. Jak możemy temu zaradzić? Kompostujmy resztki i ograniczajmy wysyłania naszych śmieci na wysypiska.

5. Używaj mniej gorącej wody

Czy wiedzieliście, że używanie gorącej wody na jedno gospodarstwo domowe niesie za sobą 875 kg śladu węglowego rocznie? Czasami te najbardziej podstawowe rzeczy okazują się szkodliwe. A zatem, jedyne, co musimy zrobić w tej sprawie, to zamienić kąpiele na szybkie prysznice, lać mniej gorącej wody i prać ubrania w niższej temperaturze. Korzystajmy również z pralki oraz zmywarki, dopiero wtedy, gdy będą pełne.

6. Korzystaj z transportu publicznego

To właśnie samochody są jedną z głównych przyczyn globalnego ocieplenia. Niestety – musimy powiedzieć sobie wprost - korzystanie z transportu publicznego jest znacznie bardziej przyjazne dla środowiska niż nasze ukochane auta.

Dobrym rozwiązaniem jest także zabieranie w podróż samochodem większej ilości osób, nawet nieznajomych – pamiętajmy jednak, że musimy być przy tym bardzo ostrożni.

7. Wybieraj kosmetyki, które nie szkodzą zwierzętom

Walka o zwierzęta trwa, dlatego nie pozwólmy na to, by manifestacje w tej sprawie poszły na marne. Upewniajmy się, że nasze kosmetyki nie są dla nich szkodliwe. Zwracajmy uwagę na politykę marki i uważnie czytajmy etykiety. Niestety niektórzy producenci starają się mydlić oczy konsumentom. Bądźmy czujni i wybierajmy tylko sprawdzone, zaufane marki kosmetyczne.

9. Kupuj kosmetyki bez wody w składzie

Ogromna ilość produktów kosmetycznych zawiera w swoim składzie wodę – i to na jednym z pierwszych miejsc! Kosmetyki określane się jako „bezwodne” zdaniem ekspertów są znacznie lepszym wyborem dla naszej planety. Dzięki nim nie tylko zmniejszamy ślad H2O, ale także przyczyniamy się do ograniczenia konsumpcjonizmu – kosmetyki z dużą ilością wody często są dosyć tanie, dlatego popyt na nie jest ogromny.

10. Ogranicz kupowanie kosmetyków w opakowaniach

Badania przeprowadzone na łamach Euromonitora wykazały, że ludzkość powinna ograniczyć produkcję opakowań przeznaczonych do sprzedaży kosmetyków. Okazało się, że w ciągu jednego roku powstaje ich aż 151 miliardów. Co z tym zrobić?

Decydujmy się na szampony i mydła w kostce oraz produkty wielorazowego użytku – np. bambusowe waciki – lub wybierajmy producentów, którzy wykorzystują opakowania z recyklingu.

11. Sadź drzewa

Drzewa odgrywają kluczową rolę w usuwaniu CO2 z atmosfery. Niestety wycinki lasów są coraz większe, a co za tym idzie obecność roślinności z roku na rok ubożeje. Jedynym wyjściem z sytuacji jest sadzenie drzew na masową skalę. Możemy to zrobić, wpłacając darowizny na wszelkiego rodzaju organizacje eko lub poprzez specjalne wyszukiwarki, które sadzą drzewo, gdy korzystamy z ich usług.

Dbajmy również o te drzewa, które już są wokół nas i zróbmy wszystko, by nie doszło do ich wycinki. Stare, zdrowe drzewo to mikrokosmos, który daje życie nie tylko setkom stworzeń, ale pośrednio także ludziom.

12. Nie bój się mówić o sprawiedliwości klimatycznej

Zmiana klimatu ma bezpośredni wpływ na miliardy ludzi na całym świecie. Co ciekawe, dotyczy to przede wszystkim osób, które najmniej przyczyniły się do emisji gazów cieplarnianych. Nie bójmy się o tym mówić i nie bójmy się zwracać uwagę na to, co ważne dla naszej planety. Słowa to pierwszy krok do czynu.