Dzień czekolady to ulubione święto wszystkich łasuchów, ale każdy prawdziwy miłośnik słodkości wie, że czekolada czekoladzie nie równa. Wyrazisty smak, ręczne wykonanie, etycznie pozyskiwane składniki – tego szukamy! Oto zestawienie 10 ciekawych marek czekolad, które są warte każdej ceny.

DZIEŃ CZEKOLADY: Oto najciekawsze marki czekolad na świecie

Historia czekolady sięga przeszło 2500 lat wstecz. Odkryte przez Azteków płynne (niesłodkie) kakao stało się na tyle kultowe, że niektórzy ludzie upatrywali w nim oznak boskości. W pewnym momencie ziarna kakaowca były nawet walutą. Wyobrażacie sobie kupno domu za stos nasionek? Szaleństwo!

Dziś czekolada to ulubiony przysmak wielu z nas. Ale czy wiecie, co naprawdę oznacza sformułowanie „dobra czekolada”?

Najlepsza czekolada rzemieślnicza wydobywa wszelkie niuanse w smaku każdego ziarna kakaowca. Skutkuje to niesamowitym doznaniem kulinarnym, którego z pewnością nie dostrzeżemy w tabliczce czekolady zakupionej w sieciówce.

Większość kultowych marek czekolady eksperymentuje z jej unikalnymi smakami, które nigdy nie pozostają takie same. Prowadzone są nieustanne zmiany – często dostosowywane do pory roku – ale kwintesencją wszelkich ulepszeń zwykle pozostają nieoczywiste połączenia: czekolada z whisky, czekolada z chili, a nawet czekolada z serem pleśniowym.

Oto ranking ośmiu marek czekolad, które zachwycą smakiem nawet największego smakosza.

1. Dandelion Chocolate

Dandelion Chocolate ma ciekawą historię. Absolwenci Stanford – Todd Masonis i Cameron Ring – pewnego dnia postanowili skierować swoją wiedzę na temat programowania w stronę smaku czekolady. Ich testy podobno wyglądały dokładnie tak, jak studenckie testy w garażu na najlepsze piwo. Temat zainteresował ich tak bardzo, że zdecydowali się na samodzielną produkcję.

Ponad dziesięć lat później Dandelion Chocolate stało się już kultową firmą na rynku czekolad. Znakiem rozpoznawczym marki są pozyskiwane etycznie składniki, skomplikowane połączenia różnych ziaren kakaowca i przepiękna szata graficzna.

Jedna tabliczka czekolady Dandelion Chocolate może kosztować 20 dolarów.

2. Manufaktura Czekolady

Manufaktura Czekolady uważana jest za jedyny w Polsce zakład, który przygotowuje czekoladę ręcznie, bezpośrednio z ziaren kakaowca. Producenci podkreślają także, że dbają o jakość wykorzystywanych składników.

Za kwestią jakości czekolady wytwarzanej przez firmę stoi niewielka ilość wypuszczanych produktów, przez co w pewnym sensie stają się one prestiżowe i unikatowe. Co ciekawe, w ofercie znajdziemy także produkty wegańskie, a sama firma oferuje specjalne warsztaty czekolady.

Jedna tabliczka czekolady z Manufaktury Czekolady to koszt ok. 25 złotych.

3. Kreuther Handcrafted Chocolate

Marka wytwarza jedne z najlepszych czekolad specjalistycznych w Nowym Jorku. Co ciekawe, każdy smak pojedynczej czekoladki ma swoją własną historię, która czerpie inspiracje z ulic miasta. Składniki są jednak pozyskiwane z całego świata. Przykładowe smaki? Najróżniejsze – od tahitańskiej wanilii, przez bananowe orzeszki, aż po francuską bagietkę.

Jedno pudełeczko, na które składa się 24 czekoladek, kosztuje 99 dolarów.

4. Bon Bon Bon

Czekolada Bon Bon Bon Alexandry Clark wywołuje zamieszanie już od pierwszych dni powstania w 2014 roku. I nic dziwnego, bo założycielka dołożyła wszelkich starań, aby zdobyć wiedzę na temat specyfiki czekolady z najróżniejszych zakątków świata.

W niewielkim pudełeczku czekoladek znajdziemy niesamowite smaki, w tym „Olive Eve” łączącym w sobie karmel z oliwą z oliwek, ganache z białej czekolady oraz sól morską z różowym pieprzem, czy „Coney Spice” stworzonym z mieszanki przypraw w stylu meksykańskim, czekolady i hot dogów.

Cena jednego pudełeczka waha się pomiędzy 35 a 112 dolarów.

5. Godiva

Marka Godiva istnieje od 1926 roku, kiedy to Pierre Draps wraz z dwoma synami rozpoczęli tworzyć czekoladki w niewielkiej, rodzinnej firmie. Ich sława osiągnęła szczyt w 1968 roku. To właśnie wtedy słodkości produkowane przez markę stały się oficjalnym łakociem na dworze królewskim w Belgii.

Obecnie Godiva to 800 sklepów działających w 105 krajach. Ceny wyrobów czekoladowych wahają się od 5 do 13 dolarów.

6. Compartes

Czekoladowe produkty marki Compartes zasłynęły z jednego, nieoczywistego składnika: awokado. Zdaniem niektórych tabliczka czekolady w smaku przypomina tosty z awokado z ich charakterystyczną kremowatością i odrobiną słodyczy.

Ale firma ma do zaoferowania znacznie więcej. Wśród produktów pojawiają się czekoladowe granole czy dżem z mleczną czekoladą.

Koszt jednej tabliczki czekolady to 10 dolarów.

7. LA Burdick

Larry Burdick – dotychczasowy mieszkaniec Szwajcarii – założył, że jego życiową misją będzie przeniesienie kunsztu szwajcarskiej czekolady do Stanów Zjednoczonych. Dziś LA Burdick to jedna z najsłynniejszych czekoladowych marek na całym świecie.

Czekoladki łączą w sobie szwajcarskie know-how, francuską troskliwość kulinarną i amerykańską wyobraźnię.

LA Burdick ro również pełen wachlarz smaków - od klasycznego karmelu, przez rozmaryn i tymianek, aż po grejpfrut i szampan – każdy znajdzie wśród nich coś dla siebie.

Jedno pudełeczko czekoladek to koszt ok. 79 dolarów.

8. Lagusta's Luscious

Wegański producent czekolady z siedzibą w New Paltz w Nowym Jorku oddaje się przede wszystkim sprawie sprawiedliwości społecznej i środowiskowej. Marka dba o to, by każdy składnik produkowanej czekolady pochodził ze zrównoważonych źródeł, zgodnie z ideą troski o planetę.

Czekoladki nie są tanie, ale smakosze uważają, że nie mają sobie równych. Jedno pudełeczko składa się z 15 różnych smaków, które zmieniają się sezonowo. Koszt pudełka to 35 dolarów.