Premiera „And Just Like That…” już za nami, a bohaterki „Seksu w Wielkim Mieście” ponownie witają nas orzeźwiającym drinkiem z żurawiną. Moda na Cosmopolitan trwa już od lat 90. i nic nie wskazuje na to, że cokolwiek miałoby się zmienić. Oto 5 różnych przepisów na kultowe „Cosmo drink”, które są równie eleganckie i elektryzujące jak szpilki od Manolo Blahnika!

Cosmopolitan drink w stylu bohaterek „Seksu w Wielkim Mieście”

Premierę „And Just Like That...” świętujemy w towarzystwie Cosmo! Chyba możemy już śmiało powiedzieć, że różowiutki Cosmopolitan podawany w koktajlowych kieliszkach stał się nieodłącznym symbolem „Seksu w Wielkim Mieście”. Nieoczywiste propozycje smakowe, stosunkowo wysoka zawartość alkoholu i filigranowy wygląd tego drinka sprawiły, że już od kilkunastu lat wciąż wracamy do niego z wielkim sentymentem. To wciąż jeden z najmodniejszych drinków!

A co jeśli powiemy wam, że Cosmopolitan nie jedno ma imię? Przed wami 5 wariacji na temat kultowego koktajlu z żurawiną i likierem z gorzkich pomarańczy! Czego będziecie potrzebować?

1. COSMOPOLITAN DRINK - Blood Orange Cosmo

Cosmopolitan z sokiem żurawinowym / Photo by Daniel Horvath on Unsplash

SKŁADNIKI:

40 ml whisky o smaku pomarańczy

60 ml soku żurawinowego

15 ml likieru pomarańczowego

15 ml soku z limonki

PRZYGOTOWANIE:

Połącz wszystkie składniki w shakerze. Następnie dodaj kostki lodu i jeszcze raz wstrząśnij. Tak przygotowany drink przelej do schłodzonego kieliszka od martini.

2. COSMOPOLITAN DRINK - Purple Cosmopolitan

Purple Cosmopolitan / Photo by Nicola Dreyer on Unsplash

SKŁADNIKI:

30 ml wódki

45 ml soku z białej żurawiny

20 ml likieru fiołkowego

odrobina soku z limonki

PRZYGOTOWANIE:

Shaker napełnij kostkami lodu. Dodaj wszystkie składniki, wstrząśnij i przelej do schłodzonego kieliszka koktajlowego.

3. COSMOPOLITAN DRINK - The Uptown Spice Cosmo

Cosmopolitan The Uptown Spice Cosmo / Photo by Gaby Yerden on Unsplash

SKŁADNIKI:

60 ml wódki

30 ml likieru z gorzkiej pomarańczy

30 ml soku z cytryny

30 ml soku żurawinowego

4 plasterki papryczki jalapeno

3 listki świeżej mięty

PRZYGOTOWANIE:

Połącz wszystkie składniki za pomocą shakera. Dodaj kostki lodu i ponownie wstrząśnij. Podawaj w schłodzonych kieliszkach koktajlowych w towarzystwie gałązki mięty lub z dodatkiem odrobiny przyprawy chili.

4. COSMOPOLITAN DRINK - The Manhattan Cosmo

The Manhattan Cosmo / Isabella Mendes z Pexels

SKŁADNIKI:

45 ml Hudson „Do The Rye Thing” Whisky

30 ml Cointreau – likier z gorzkich pomarańczy

30 ml Wermutu

15 ml soku żurawinowego

PRZYGOTOWANIE:

Wszystkie składniki połącz za pomocą shakera, dodaj kostki lodu i przelej do szklanki typu rocks lub highballa. Podawaj w towarzystwie palonej pomarańczy lub wiśni.

5. COSMOPOLITAN DRINK - The Celtic Cosmo

Cosmopolitan z cydrem / Charlotte May - Pexels

SKŁADNIKI:

45 ml irlandzkiej whisky

25 ml likieru z gorzkiej pomarańczy

15 ml cydru

15 ml soku z białej żurawiny

15 ml soku z cytryny

PRZYGOTOWANIE:

Połącz ze sobą wszystkie składniki w shakerze. Dodaj kostki lodu, ponownie wstrząśnij. Podawaj w kieliszkach typu coupe w towarzystwie plasterków jabłka.