Wino towarzyszy ludzkości nieprzerwanie od zamierzchłych czasów antycznych. Mimo to trunek spożywany kilka tysięcy lat temu, czy nawet jeszcze na przełomie XIX i XX wieku, ma niewiele wspólnego z tym, co współcześnie znajdziemy na sklepowych półkach.

– Dziś króluje wytrawność i relatywnie wysoka moc na poziomie 12, 13, 14 proc. i więcej, ale to osiągnięcia dopiero połowy XX wieku – opowiada w rozmowie z Well.pl Krzysztof Sułek, sommelier w ogólnopolskiej sieci salonów Fine Wine.

– Wina z czasów biblijnych, starożytnych, średniowiecznych i późniejszych były przede wszystkim bardzo słodkie i słabe, mocą przypominały współczesne piwa. Ponadto przez większość czasu nie zaprzątano sobie głowy kolorem tych trunków, ich stylistyką, przejrzystością. Często mieszano winogrona białe z czerwonymi, i to mimo że ślady pierwszych etykiet opisujących rocznik i walory trunku pojawiały się już w Starożytnym Egipcie – dodaje ekspert.

Wina z reguły były też fatalnej jakości. Regularnie dodawano do nich np. ołowiu, ługu lub popiołu, co miało nieco przedłużyć ich żywotność. Gdy musiano je przetransportować, używano z kolei specjalnych amfor, które zalewano oliwą lub w skrajnych przypadkach przysypywano ziemią.

Jednocześnie, jak zwraca uwagę Krzysztof Sułek, Fenicjanie i Grecy często rozcieńczali swoje trunki wodą morską lub miodem, a także dodawali do nich korzennych przypraw. Z kolei sam pomysł, by na masową skalę zamykać wino w szklanych butelkach, również narodził się mniej więcej w połowie XX wieku.

– Wcześniej wina sprzedawano luzem i na dobrą sprawę nie były one przeznaczone do transportu i przechowywania. Większość nigdy nie opuszczała regionu, w którym powstała, i była spożywana do kilku miesięcy po wyprodukowaniu. Przez stulecia wina nie „przeżywały” więcej niż pół roku – dodaje ekspert.