Trendy żywieniowe na rok 2022 skupiają się głównie wokół "comfort food", czyli jedzenia, które jest dla nas w pewnym sensie naturalne, takie które pamiętamy z czasów dzieciństwa. Czy może być coś bardziej przywołującego wspomnienia niż tradycyjny, polski rosół? Pewnie nie. Być może to właśnie dlatego dieta bulionowa od jakiegoś czasu bije rekordy popularności na całym świecie.

Dieta bulionowa opiera się na zasadach podobnych do zasad diety paleo. Przez pięć dni w tygodniu spożywamy posiłki niskowęglowodanowe, a przez dwa następne pijemy tylko i wyłącznie bulion z warzyw, mięsa i kości. Cały proces powinien trwać przez około trzy tygodnie, ale można go wydłużyć zgodnie z własnymi preferencjami.

Dieta bulionowa jest doskonałym sposobem na pozbycie się zbędnych kilogramów, ale jej najcenniejszą właściwością jest doskonały wpływ na stan naszej cery. Ze względu na obecność żelatyny, tłuszczu oraz szpiku kostnego pozwala na zachowanie odpowiedniej elastyczności skóry, przez co wiele hollywoodzkich gwiazd nazywa ją potocznie „fontanną młodości”.

- Jeśli chcesz dowodów na to, jak niesamowite jest przeciwzmarszczkowe działanie jedzenia, ja jestem dowodem. Mam pięćdziesiąt lat, nigdy nie poddałam się operacji ani nie stosowałam botok­su czy drogich kremów do twarzy, a ludzie ciągle komplementu­ją moją skórę. Nie mówię tego, żeby ci zaimponować, ale żeby cię przekonać, że w każdym wieku możesz mieć piękną skórę. To wszystko dzięki jedzeniu – wyznaje dr Kellyann Petrucci.