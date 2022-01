Dictador Generations w kryształowej karafce produkcji marki Lalique oznaczonej numerem „0” stał się jednym z najdroższych rumów kiedykolwiek sprzedanych na aukcji – na licytacji organizowanej przez Sotheby’s w marcu 2021 r. osiągnął zawrotną cenę ponad 160 tys. zł. Co czyni ten rum tak wyjątkowym, a współpracę marek Dictador i Lalique tak unikatową?

Rok 1751. Do kolumbijskiego miasta Cartagena przybywa poborca podatkowy królestwa Hiszpanii Severo Arango y Ferro, by umacniać więzy handlowe między swoją ojczyzną a jej zamorską kolonią. Dzięki swej potędze i charyzmie urzędnik prędko otrzymuje od mieszkańców miasta przydomek Dictador. Odkrywa też lokalny skarb – elegancki i wytworny rum.

Ferro zauroczony smakiem trunku prędko zostaje jego największym producentem i sprzedawcą, a jego potomek – Don Julio Arango y Parra – dokładnie 162 lata później zakłada firmę Distileria Coumbiana, która do dziś produkuje jeden z najlepszych rumów na świecie – Dictador. Od tego czasu pieczę nad utrzymaniem najwyższej jakości trunku tej marki sprawują kolejne pokolenia rodziny Parra, a obecnym Master Blenderem Dictarora jest Hernan Parra – wnuk Don Julia.

Aromatyczna historia rodu Parra…

Aromat rumu Dictador Generations/fot. mat. prasowe

Unikatowy rum Dictador Generations to wyrafinowany hołd złożony rodzinie mistrzów wytwarzania tego trunku. Blend stworzony przez Hernana Parrę i jego ojca Daria to wyjątkowe połączenie rumów starzonych w beczkach z amerykańskiego dębu po bourbonie oraz beczkach po porto, które leżakowały w piwnicach Distileria Coumbiana od roku 1976 (Dictador dysponuje największymi zapasami starzonego rumu na świecie).

Trunek charakteryzuje się złocistą barwą oraz aromatem polerowanego drewna z nutami skóry, przejrzałych śliwek, goździków, kakao, gałki muszkatołowej i cynamonu. W smaku z kolei da się wyczuć ciemną czekoladę, pomarańczę, goździki, gałkę muszkatołową i wanilię. Złożoności i wyrafinowania dodają mu zaś nuty kawowe i anyżkowe.

Jednak w przypadku tej konkretnej edycji rumu Dictador nie tylko sam trunek jest wyjątkowy. Równie istotne i unikatowe są także karafki, do których został przelany.

…zamknięta w kryształowych karafkach

Dictador Generations en Lalique/fot. mat. prasowe

Zaprojektowała je francuska marka Lalique, jeden z najbardziej uznanych producentów luksusowych przedmiotów z kryształu na świecie. Autorem koncepcji karafek jest dyrektor artystyczny firmy Marc Larminaux, który stworzył projekt oczarowany pięknem wód Morza Karaibskiego i Pacyfiku u wybrzeży Kolumbii.

Moją największą inspiracją było morze, te przepiękne zachody słońca i bursztynowe barwy, które mienią się w wodzie. Te widoki sprawiły, że zapragnąłem uwiecznić oceaniczne fale w tej wyjątkowej kryształowej butelce. Wyobrażałem sobie tę grę świateł, która pojawi się w karafce po wypełnieniu jej złocistym rumem – mówił Larminaux.

Wyjątkowości współpracy obydwu marek dodaje również fakt, że Dictador jest pierwszym i jedynym rumem na świecie, który kiedykolwiek znajdzie się w karafkach produkcji Lalique.

To największy zaszczyt, jaki kiedykolwiek otrzymałem w branży producentów rumu. Wiem, że Lalique wybiera tylko jedną markę z każdego segmentu alkoholi spirytusowych i to wielkie szczęście, że zostaliśmy przez nich wybrani, dzięki czemu mogliśmy zamknąć jeden z najlepszych i najbardziej wyrafinowanych rumów z naszej destylarni w tych przepięknych karafkach. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego projektu – mówił Hernan Parra, Master Blender Dictadora.

Dictador Generations – edycja ściśle limitowana

Powstało jedynie 300 karafek rumu Dictador Generations en Lalique, a każda z nich posiada na spodzie ręcznie wykonany grawerunek z indywidualnym numerem. Do zestawu dołączane są także listy od Hernana Parry oraz Marca Larminaux, wydruk oryginalnych renderów karafki z podpisem ich twórcy, a także wykonana ze stali nierdzewnej i szkła specjalna gablota do prezentacji trunku. Gablota otwierana jest na odcisk palca i wyposażona jest w specjalny system oświetleniowy, który pozwala lepiej wyeksponować karafkę i zamknięty w niej złocisty trunek.

W tym kontekście trudno się dziwić, że karafka oznaczona numerem „0” została sprzedana za 30 tys. funtów (ponad 160 tys. zł) na aukcji Sotheby’s w marcu 2021 r.

Założyciel Domu Whisky Andrzej Kubis z karafką rumu Dictador Generations en Lalique/fot. mat. prasowe

Dictador Generations en Lalique dostępny jest także od niedawna w Polsce w bogatych zbiorach Domu Whisky. Właściciel marki Andrzej Kubis dysponuje jedną z największych kolekcji rzadkich luksusowych alkoholi na świecie, a Dictador w karafce Lalique jest jego koronnym trunkiem.

Rum dostępny jest w Domu Whisky w cenie niemal 70 tys. zł, co jednocześnie czyni go najdroższym alkoholem z tego segmentu w Polsce. Zakup butelki Dictador Generations en Lalique to z kolei początek ścisłej współpracy pomiędzy marką Dictador a Domem Whisky.

