Deska serów jest passe, teraz modna jest deska masła!

Masło podane z wykwintnymi dodatkami - brzmi zaskakująco, prawda? A jednak takie właśnie połączenie uważane jest aktualnie za najmodniejszą przekąskę, jaką możemy zaserwować naszym gościom. Historia tego kulinarnego trendu rozpoczęła się od TikToka, a konkretnie od Justine Dioron i jej fascynacji kuchnią szefa Joshuę McFaddena.

Justine Dioron to influencerka, której TikTok przypomina skarbnicę kulinarnych inspiracji. To właśnie jej filmik zapoczątkował falę fascynacji tzw. "butter board" lub po polsku „deską masła”, czyli kleksami masła rozłożonymi na drewnianej desce i posypanymi najróżniejszymi dodatkami.

Okazuje się jednak, że właściwie pomysł na stworzenie tej przekąski nie jest jej autorstwa. Jak sama przyznaje, pomysłodawcą był szef kuchni Joshua McFadden i jego książka kucharska „Six Seasons: A New Way With Vegetables”.

I tak oto ludzie z całego świata oszaleli na punkcie deski masła. Nie tylko ze względu na sam smak tej niezwykłej przekąski, ale też estetykę podania.

Deska masła - pomysł na luksusową przekąskę

Deska masła funkcjonuje na podobnej zasadzie jak deska serów czy wędlin. Do jej wykonania będzie nam potrzebna na pewno sama deska, którą wykładamy brązowym papierem do pieczenia, odpowiednio przyrządzone masło oraz dodatki. Jakie?

Właściwie mamy tutaj zupełną dowolność i bez skrupułów możemy dać się ponieść kulinarnej fantazji. Sami szefowie kuchni polecają polać masło odrobiną miodu i posypać prażonymi orzechami, dodać do niego nasze ulubione przyprawy, wysmażoną szynkę i winogrona czy nawet samą sól.

Deska masła może być przystawką na słono lub na słodko – wszystko zgodnie z naszymi osobistymi preferencjami. Zobaczcie, jak zrobiła ją Martyna Chomacka, jedna z finalistek polskiego Masterchefa.

Deska masła - jak przygotować?

1. Zanim rozpoczniemy nakładać kleksy masła na deskę, powinniśmy je do tego odpowiednio przygotować. Zaleca się ubijać ocieplone masło przez kilka minut tak, by stało się puszyste. Jest to jednak krok zupełnie dobrowolny. Jeśli nie mamy czasu, możemy go pominąć.

2. Po tym kroku, również opcjonalne, dodajemy do masła ulubione przyprawy: sól, oregano, bazylię, czosnek albo…. cynamon? Pełna dowolność. Mieszamy wszystko razem i przystępujemy do nakładania.

3. Deskę wyłożoną papierem do pieczenia zdobimy kleksami masła wykonanymi za pomocą noża, łyżki lub szpatułki. Tworzymy swego rodzaju fakturę podobną do rybich łusek. Niektórzy układają masło nawet w kształt kwiatów – spektakularny efekt gwarantowany już na wstępie.

Deska masła - najmodniejsza przystawka sezonu / Instagram @thatsannette

4. Gdy cała przestrzeń będzie zapełniona maślaną mozaiką, zdobimy ją kolejnymi dodatkami, tym razem w stylu posypki. Mogą być to orzechy, szynka, oliwki, owoce lub nawet jadalne kwiaty.

5. Do deski masła dodajemy świeże pieczywo, włoskie sucharki lub krakersy i voila! Możemy zachwycać gości naszą przekąską.

Jak widzimy, przepis na deskę masła jest bardzo intuicyjny i indywidualny. To ma być nasza oryginalna koncepcja, choć oczywiście w internecie nie brakuje mnóstwa inspiracji dotyczących jej podania.

Pytanie tylko, co na to lekarze? Już samo masło i sól utożsamiane są zwykle z przepisem na atak serca. Cóż, to, co pyszne, czasami bywa też niezdrowe. Zasada jest jedna – UMIAR. I wszystko będzie tak, jak trzeba.