W dniu rozpoczęcia Światowego Forum Ekonomicznego w Davos organizacja Oxfam International opublikowała raport, który wskazuje, że najbogatszy 1 proc. ludzkości zgromadził dwie trzecie światowego bogactwa wygenerowanego od 2020 roku. Tym samym organizacja nawołuje do bardziej sprawiedliwego opodatkowania multimilionerów.

Davos 2023: Najbogatsi mają coraz więcej

W poniedziałek 16 stycznia rozpoczęła się kolejna edycja Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos. Równolegle do startu szczytu Oxfam International, globalna organizacja walcząca z nierównościami majątkowymi i ubóstwem, opublikowała szokujący raport pt. „Survival of the Richest” – „Przetrwanie najbogatszych”.

Zgodnie z wyliczeniami Oxfam od 2020 r. najzamożniejszy 1 proc. ludzkości zgromadził dwa razy więcej bogactwa niż pozostałe 99 proc. światowej populacji. To 26 z 42 bilionów dolarów wygenerowanego globalnie od początku pandemii, czyli dokładnie 63 proc. Pozostałe 16 bilionów dolarów (37 proc.) przypadło w udziale reszcie ludzkości.

- Miliarderzy zyskali około 1,7 mln dolarów na każdego nowego dolara globalnego bogactwa zarobionego przez osobę z dolnych 90 proc. ludzkości. Dziennie fortuny miliarderów rosły o 2,7 miliarda dolarów. Jest to dopełnienie dekady historycznych wzrostów – liczba i bogactwo miliarderów podwoiły się w ciągu ostatnich dziesięciu lat – czytamy w raporcie Oxfam.

Rekordowe zyski w czasach kryzysu ekonomicznego

Według Oxfam najwięcej na światowych kryzysach i inflacji zyskały firmy energetyczne i spożywcze – 95 proc. z nich podwoiło swoje zyski w 2022 roku. To m.in. właśnie dlatego majątek Gautama Adaniego, indyjskiego miliardera i potentata branży energetycznej, w samych tylko minionych dwunastu miesiącach wzrósł o 42 mld dolarów.

Z raportu wynika także, że połowa światowych miliarderów żyje w krajach, gdzie podatek od spadków wynosi 0 proc., co oznacza, że około 5 bln dolarów zostanie w całości przekazane kolejnym członkom rodzin najbogatszych. Jednocześnie aż 1,7 mld osób pracujących na całym świecie żyje w krajach, gdzie wysokość inflacji przewyższa zarobki. 820 mln tych osób skazanych jest na głodowanie.

Zdaniem Gabrieli Butcher, dyrektorki wykonawczej w Oxfam International, kluczem do likwidacji powyższych nierówności i światowych kryzysów jest „opodatkowanie superbogatych i korporacji”.

– Nadszedł czas, abyśmy obalili mit, według którego obniżki podatków dla najbogatszych skutkują tym, że ich bogactwo „spływa” na wszystkich innych. 40 lat obniżek podatków dla najbogatszych pokazało, że przypływ nie podnosi wszystkich statków – tylko superjachty – powiedziała Butcher w oświadczeniu prasowym.

Oxfam we współpracy z organizacjami Fight Inequality Alliance, Institute for Policy Studies i Patriotic Millionaires wylicza także, że podniesienie rocznego opodatkowania multimilionerów i miliarderów do zaledwie 5 proc. mogłoby wygenerować dodatkowe 1,7 bln dolarów przychodu.

Taka kwota pomogłaby wyrwać 2 mld ludzi z ubóstwa, zrealizować 10-letni plan walki z głodem, wesprzeć rozwijające się kraje dotknięte skutkami zmian klimatycznych oraz zapewnić powszechną opiekę zdrowotną wszystkim ludziom żyjącym w krajach o niskim i średnim-niskim poziomie dochodów.