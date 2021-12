Sprzyja odchudzaniu i detoksykacji, wspomaga pracę jelit, a nawet pobudza jak kawa i rozgrzewa lepiej niż ciepły koc. Switchel, bo o nim mowa, to naturalny drink, pochodzący prosto z rajskich Karaibów. Jak go przygotować i za co pokochały go gwiazdy Hollywood?

Switchel czyli napój piękności, który pokochały gwiazdy Hollywood

Poranek bez kawy to dla niektórych totalna abstrakcja. Dzięki niej czujemy się pobudzeni i gotowi na wyzwania, które ma postawić przed nami dzień. Okazuje się jednak, że gwiazdy Hollywood zamiast porannej kawy wybierają switchel, znany też pod nazwami punch, swizzy czy imbir wodny. Ten naturalny drink na bazie octu jabłkowego, cytryny i imbiru uważany jest za eliksir piękna, który skrywa w sobie szereg drogocennych właściwości.

Reklama

Historia switchel rozpoczyna się na rajskich Karaibach. W XIX wieku napój funkcjonował jako naturalny energetyk, który pobudzał i nawadniał ciężko pracujących rolników. Dziś o jego drogocennych właściwościach wie już cały świat - wzmacnia odporność, rozgrzewa, przyspiesza metabolizm, oczyszcza z toksyn i wspomaga pracę jelit. Długa lista korzyści, wynikających z regularnego stosowania switchel, to zasługa składników, które mogłyby funkcjonować jako jedne z najskuteczniejszych superfoods. Rozgrzewający imbir, przeciwutleniająca cytryna i antybakteryjny ocet jabłkowy stały się połączeniem idealnym.

Naturalny energetyk z octem jabłkowym i imbirem - przepis

SKŁADNIKI

2 szklanki ciepłej wody

1-2 łyżki octu jabłkowego

1 łyżka soku z cytryny

2 łyżki syropu klonowego lub miodu

1 łyżka startego imbiru

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

Do dzbanka wlej gorącą wodę, ocet, sok z cytryny oraz syrop klonowy lub miód. Zeskrob skórkę ze świeżego imbiru za pomocą łyżeczki, a następnie dodaj do reszty składników. Całość dokładnie wymieszaj i odstaw do całkowitego ostygnięcia – najlepiej włożyć mieszankę do lodówki na 12 godzin. Po tym czasie jest gotowy do wypicia. Możesz go przechowywać w lodówce maksymalnie do dwóch tygodni.

Czy switchel działa lepiej niż kawa?

Jeśli zależy nam na szybkim doładowaniu energii, kawa może okazać się skuteczniejsza. Mimo to, patrząc pod kątem ogólnego zdrowia i długofalowej produktywności, wprowadzenie switchel do swojego jadłospisu będzie rozsądniejsze i lepsze dla naszego organizmu.

Ocet jabłkowy czy imbir to składniki diety znany z prozdrowotnych właściwości. Imbir na przykład działa przeciwbakteryjnie, a ocet jabłkowy usprawnia procesy trawienne.