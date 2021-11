Media społecznościowe miały być największym błogosławieństwem naszej cywilizacji. Tymczasem okazują się być jej największym przekleństwem i to właśnie one wskazywane są jako jedno z głównych źródeł plagi chorób psychicznych. Właśnie dlatego psychologowie tak często wskazują na konieczność zrobienia cyfrowego detoksu. Oto jak rozpoznać, że jest on niezbędny, jak go zrobić i dlaczego jest to tak istotne.