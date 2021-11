Niestety, jesienna chandra nie zwalnia nas z wykonywania codziennych obowiązków, a poranny wstrząs po kawie to tylko chwilowa ulga. Co zatem jeść, żeby mieć więcej energii? Okazuje się, że istnieją produkty spożywcze, które dają nam super moce. Zdaniem ekspertów w naszej diecie powinno się znaleźć przynajmniej pięć spośród nich.

Co jeść, by mieć energię?

Choć teoretycznie każdy pokarm zapewnia dostarczenie energii do naszego organizmu, sprawa wcale nie jest taka prosta, jak mogłoby się wydawać. Wysoka kaloryczność nie jest równoważna z dietą, dzięki której każdego dnia obudzimy się pełni werwy. Dlaczego? Ponieważ niektóre produkty mogą doprowadzić do uczucia ciężkości, nudności czy ospałości. Na szczęście każdy medal ma dwie strony – a zatem – jaka żywność będzie najlepszym źródłem energii?

Zbilansowana dieta, odpowiednia dawka snu, aktywność fizyczna – wszystko to znacznie wpłynie na poprawienie naszego samopoczucia i tym samym wyzwoli w nas nowe pokłady energii. Ważne jest również, by w naszej diecie pojawiły się konkretne produkty spożywcze. Jeśli Twoje żyjecie na wysokich obrotach, warto, by te 5 smaków dodać do swojej jadłospisu.

Rukola, brukselka i brokuł, czyli warzywa krzyżowe

Co jeść, by mieć energię? / Daria Shevtsova z Pexels

Pod nazwą warzyw krzyżowych kryją się rośliny kapustne, rzepakowe, oleiste i przyprawowe. Ich lista jest naprawdę długa, ale wśród najpopularniejszych wymienimy np. rukolę, brokuły, kapustę, kalafior, jarmuż czy rzodkiewkę. Każde z nich niesie za sobą mnóstwo właściwości prozdrowotnych, co też przekłada się na dostarczenie organizmowi dobrej energii.

- Te pokarmy wspierają produkcję postbiotyków, które działają jak turbo doładowanie w produkcji energii przez nasze mitochondria. Owa produkcja zależy jednak przede wszystkim od zdrowego i zróżnicowanego mikrobiomu. Im więcej uda nam się wprowadzić tego typu pokarmu do naszej diety, tym więcej długotrwałej energii – mówi dr Steven Grundy, autor książki „The Energy Paradox”.

Co więcej, zdaniem naukowców osoby regularnie spożywające warzywa krzyżowe są mniej narażone na choroby układu krążenia i jednoczenie odznaczają się zwiększoną siłą mięśni.







2. Jogurt grecki

Jogurt grecki - produkty, który dodają energii / Getty Images

Od jakiegoś czasu jogurt grecki to podstawa diet odchudzających. Jego sprzedaż na szeroką skalę rozpoczęła się stosunkowo niedawno, ale w mgnieniu oka zyskał ogromną popularność.

Jogurt grecki jest źródłem wielu składników odżywczych, m.in. sodu, wapnia, probiotyków oraz witaminy B12. W związku z dużą zawartością białka, zmniejsza apetyt, przyspiesza metabolizm oraz wzmacnia mięśnie.

Jak jogurt grecki wpływa na podwyższenie poziomu energii? Zawiera dużą ilość węglowodanów i witamin z grupy B, które pomagają przekształcać żywność w energię użytkową. Taka przekąska o dużej zawartości białka i energii może pomóc w energetycznym kryzysie w ciągu dnia.

3. Płatki owsiane

Owsianka - dodaje energii na cały dzień / Photo by Deryn Macey on Unsplash

Płatki owsiane są bogatym źródłem węglowodanów, białka, nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz wielu witamin, m.in. witaminy E, witaminy C oraz witamin z grupy B. Mają zastosowanie w walce z różnymi dolegliwościami, a także stają się najlepszym sprzymierzeńcem w odchudzaniu. Są też nieocenionym źródłem dobrej energii, która uwalnia się stopniowo.

4. Buraki

Koktajl z buraka / Photo by Alex Lvrs on Unsplash

Buraki są przede wszystkim źródłem węglowodanów. Wpływają pozytywnie na działanie układu krwionośnego, mięśniowego oraz na poprawę pamięci. Ponad to, dieta wzbogacona o buraki pozwoli nam na wyrównanie gospodarki wodnej organizmu, wzmocni zęby i kości, a także wspomoże pracę mózgu.

- Buraki mają wyjątkową przewagę nad wieloma produktami spożywczymi. Należą do kategorii żywności o najwyższej zawartości azotanów, które pomagają rozszerzyć naczynia krwionośne, zapewniając większy przepływ krwi – dodaje dr Mario Spano, dietetyk sportowców.

5. Soczewica

Soczewica - produkt, który dodaje energii / Alesia Kozik z Pexels

Soczewica jest bogata w błonnik i węglowodany, dzięki którym dłużej czujemy sytość. Stanowi także źródło dobrze przyswajalnego białka, potasu oraz kwasu foliowego, a zdaniem wielu dietetyków może być również dobrą alternatywą dla białka odzwierzęcego, które znajduje się w mięsie. Co najważniejsze jednak, znajduje się w niej dużo skrobi, czyli węglowodanu złożonego, który odpowiada za dostarczenie naszemu organizmowi energii.