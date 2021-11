Mleko na dobry sen

Masz problemy z zaśnięciem? Napij się ciepłego mleka! – przekonują naukowcy, który odkryli, że zawarte w mleku peptydy, a dokładnie casein tryptic hydrolysate (CTH), działają na nas relaksującą, a tym samym wpływają na dobry i jakościowy sen.

Co więcej, w raporcie opublikowanym na łamach American Chemical Society's Journal of Agricultural and Food Chemistry czytamy, że niektóre peptydy z grupy CTH, które zawarte są w mleku, w przyszłości mogą posłużyć do tworzenia specjalistycznych naturalnych leków na sen.

Naukowcy odkryli także, że kilka naturalnych peptydów lub cząstek białek, które znajdują się w mleku, posiada działanie przeciwlękowe i poprawiające sen.

Badacze pod przewodnictwem Mouming Zhao uważają, że w naturze mogą istnieć również inne, być może silniejsze, peptydy poprawiające sen.

Pij mleko, będziesz spać jak niemowlę!

Badania, które potwierdzają, że gorące mleko to sposób na szybkie zaśnięcie i lepszy sen, przeprowadzono na myszach. Zwierzęta, którym aplikowano silne peptydy CTH, zasnęły o 25 procent szybciej od pozostałych uczestniczek testu. Dodatkowo, sen myszy przyjmujących peptydy wydłużył się o ponad 400 procent w porównaniu do grupy kontrolnej! Wyniki analiz są na tyle obiecujące, że naukowcy zapowiadają, że nadal będą prowadzić badania nad peptydami CTH.

Tymczasem my polecamy Wam wypić dziś przed zaśnięciem szklankę gorącego mleka, najlepiej mleka bio, i przetestować na własnej skórze, czy ciepłe mleko rzeczywiście relaksuje ciało i umysł? To jeden z tych testów, który jest bardzo przyjemny. Dajcie znać, czy potwierdzacie badania naukowców!