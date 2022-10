Najlepsze bary na świecie 2022 - prestiżowy konkurs rozstrzygnięty

Barcelona została nową stolicą najlepszych barów na świecie. I nie jest to tytuł na wyrost, bowiem w pierwszej dziesiątce prestiżowego zestawienia „World’s 50 Best Bars” znalazły się aż trzy lokale z tego katalońskiego miasta. Dwa z nich uplasowały się natomiast w pierwszej trójce – na pierwszym i trzecim miejscu.

Tegorocznym zwycięzcą konkursu na najlepszy bar na świecie jest lokal o nazwie Paradiso. Bar znajduje się w jednej z najmodniejszych dzielnic Barcelony El Born, a jego właścicielami są Giacomo Gianotti oraz Margarita Sader. Paradiso jest też typowym „ukrytym barem” – do lokalu wchodzi się przez drzwi zamrażarki w restauracji serwującej kanapki z pastrami.

– Wygrana w konkursie to wielki zaszczyt, ale i wielka odpowiedzialność. Będziemy ciężko pracować, aby sprostać własnym standardom i przestrzegać naszych zasad. Nasze koktajle starają się pobudzać kreatywność. Wszystko sprowadza się jednak do ciężkiej pracy. Im więcej pracujesz, tym więcej odkrywasz i tym bardziej możesz być kreatywny. Będziemy świętować, a potem wrócimy do baru, aby robić to, co robimy najlepiej – mówił Giannotti, odbierając wyróżnienie podczas uroczystej gali.

Barceloński Paradiso najlepszym barem na świecie



Sukces Paradiso jest tym większy, że w 14-letniej historii zestawienia „World’s 50 Best Bars” nigdy nie wygrał żaden lokal spoza Londynu lub Nowego Jorku.

Najlepszy bar ze stolicy Wielkiej Brytanii – Tayēr + Elementary – zajął w tym roku drugie miejsce. Pierwszą trójkę domknął natomiast kolejny lokal z Barcelony o nazwie Sips. Jest to też zwycięzca kategorii „największy awans” – Sips w zeszłorocznym zestawieniu znalazł się na 37 miejscu.

Przedstawiciele barów z Nowego Jorku mogą mówić o sporym rozczarowaniu w tegorocznej edycji World’s 50 Best Bars. Najwyżej sklasyfikowany lokal - Double Chicken Please - znalazł się dopiero na szóstym miejscu. Wyprzedziły go bary z Mexico City i Paryża - Licorería Limantour oraz Little Red Door.

Na siódmym miejscu uplasował się natomiast kolejny bar z Barcelony o nazwie Two Schmucks. Do pierwszej dziesiątki załapał się jeszcze ubiegłoroczny zwycięzca - londyński The Connaught Bar, a także nowojorski Katana Kitten oraz znajdujący się w kolumbijskim mieście Kartagena Alquímico.

Poniżej prezentujemy pierwszą 20zestawienia, pełna lista dostępna jest na stronie World’s 50 Best Bars.

World’s 50 Best Bars 2022 - najlepsze 20 barów świata (lista)



1. Paradiso, Barcelona (Najlepszy bar w Europie)

2. Tayēr + Elementary, Londyn

3. Sips, Barcelona (Najwyższy awans)

4. Licorería Limantour, Mexico City (Najlepszy bar w Ameryce Północnej)

5. Little Red Door, Paryż (Najbardziej zrównoważony bar na świecie)

6. Double Chicken Please, Nowy Jork (Debiut)

7. Two Schmucks, Barcelona

8. The Connaught Bar, Londyn

9. Katana Kitten, Nowy Jork

10. Alquímico, Kartegena (Najlepszy bar w Ameryce Południowej)



11. Handshake Speakeasy, Mexico City

12. Jigger & Pony, Singapur (Najlepszy bar w Azji)

13. Hanky-Panky, Mexico City

14. Bangkok Social Club, Bangkok

15. Salmon Guru, Madryt

16. Drink Kong, Rzym

17. Coa, Hong Kong

18. Florería Atlántico, Buenos Aires

19. The Clumsies, Ateny

20. Baba au Rum, Ateny