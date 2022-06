Jak zatrzymać świeżość awokado?

Awokado to jeden z najpopularniejszych owoców na naszych stołach. Nic dziwnego zatem, że wiele osób szuka sposobu na to, by zachować jego świeżość na dłużej. TikTokerzy podobno znaleźli na to niezawodny sposób.

Zdaniem niektórych użytkowników TikToka sposób na awokado jest prosty: wystarczy przechowywać je zakonserwowane w wodzie w lodówce! Dzięki temu prostemu trikowi owoc może być świeży nawet przez miesiąc.

W rzeczywistości ten trik nie jest ani nowy, ani bardzo odkrywczy. Już parę lat temu podobne strategie pojawiały się na facebookowych grupach kulinarnych.

Skoro jednak jest tak doskonały, dlaczego od razu nie zyskał na popularności? Okazuje się, że może przynieść więcej szkód niż pożytku...

Przechowywanie awokado zakonserwowane wodzie– czy jest szkodliwe?

Zdaniem Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) używanie wody do konserwowania awokado nie jest tak niezawodne, jak sugerują media społecznościowe.

Badania przeprowadzone w 2018 roku wykazały, że spośród 1615 próbek awokado, ponad 17 proc. miało na skórce zanieczyszczenia bakterią Listeria monocytogenes wywołują groźną listeriozę.

- Nie zalecamy tej praktyki. Głównym powodem do niepokoju jest możliwość, że wszelkie pozostałe patogeny (np. Listeria monocytogenes, Salmonella itp), które potencjalnie znajdują się na powierzchni awokado, zanurzone w wodzie zaczynają się rozmnażać – czytamy w raporcie FDA.

Ponadto wykazano także, że Listeria monocytogenes może przeniknąć do miąższu awokado zanurzonego w wodzie przez 15 dni. W tym przypadku nawet dezynfekcja powierzchniowa skórki awokado przed pokrojeniem nie byłaby w stanie usunąć skażenia.

Ostatecznie jednak to prawda, że zanurzenie awokado w wodzie i przechowywanie go w lodówce sprawia, że pozostaje świeży na dłużej.

FDA ostrzega natomiast jedynie, że takie postępowanie może zwiększyć prawdopodobieństwo szkodliwości tego owocu, jeśli na jego skórce znajdują się niebezpieczne drobnoustroje. Może rozwiązaniem jest na przykład umycie awokado przed włożeniem do lodówki?