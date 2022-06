Choć partnerstwo producentów szkockiej whisky i brytyjskich samochodów sportowych wydaje się co najmniej osobliwe, to jednak Bowmore i Aston Martin współpracują ze sobą z sukcesami już od wielu lat. Najnowszym owocem tej współpracy jest natomiast whisky Arc-52, 52-letni single malt przelany do najbardziej niezwykłej karafki, jaką widzieliśmy od lat.