Jesień i jej niesamowita aura w pełni! Dni stają się coraz krótsze, a ziemia schowała się pod stertą różnokolorowych liści i brązowych kasztanów. Wszystko dookoła podpowiada nam, że właśnie nadszedł czas na sięgnięcie po książkę, którą od dawna chcemy przeczytać, zapalenie świeczki o zapachu cynamonowym i rozgrzanie się za pomocą gorącej herbaty z imbirem. Ale jesień to nie tylko relaks. To także chwila na to, by poświęcić swojemu organizmowi nieco więcej uwagi, przy wykorzystaniu sezonowych super foods, które wzmocnią odporność i zadbają o urodę. Które produkty warto dodać do swojego jadłospisu?

Super food na jesień. Dynia piżmowa

Dynia Piżmowa / Photo by Charles Deluvio on Unsplash

Reklama

Czy ktoś wyobraża sobie jesień bez dyni? To roślinne cudeńko stało się już atrybutem i symbolem przedzimia. I nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o kwestie czysto estetyczne. Dynia kryje w sobie mnóstwo drogocennych właściwości. Przede wszystkim jest źródłem białka oraz błonnika pokarmowego. Skrywa w sobie także magnez, wapń, selen, potas, cynk, witaminy: A, C i E oraz kwas foliowy i niacynę. Odznacza się działaniami antybakteryjnymi i przeciwgrzybicznymi, a także wykazuje działanie kardioprotekcyjne. Możemy wykorzystać ją jako składnik fit ciasta, zupy krem lub stworzyć puree z dyni, które zatrzymamy w zamrażarce na cały rok.

Super food na jesień. Żurawina

Żurawina / Photo by Food Photographer | Jennifer Pallian on Unsplash

Kolejnym bardzo jesiennym super food jest żurawina, która kiedyś była stosowana jako lek na wrzody żołądka, choroby wątroby czy infekcje dróg moczowych. Jej właściwości lecznicze wynikają z obecności mnóstwa witamin, składników mineralnych oraz związków aktywnych. Zdaniem ekspertów żurawina może działać antyoksydacyjnie, przeciwalergicznie i przeciwzapalnie. Jej owoce można wykorzystać na wiele różnych sposobów, m.in. jako sok, syrop do herbaty, dżem a nawet w formie suszonego dodatku do owsianki lub ciasteczek.

Super food na jesień. Por

Por / Photo by Heather Gill on Unsplash

Por jest jednym z tych warzyw, które doczekało się zastosowania w medycynie naturalnej. Jest niskokaloryczny i bogaty w ogromną ilość błonnika. Pomocny jest w leczeniu anemii, niedokrwistości, reumatyzmu, a ponadto działa bakteriobójczo i wspomaga działanie układu odpornościowego. Wszystko to zawdzięcza obecności witamin A, C, E, K, witamin z grupy B, kwasu foliowego, wapnia, żelaza, magnezu, potasu oraz cynku. Jest także bogatym źródłem związków siarki. A jak wykorzystać go w kuchni? Najczęściej dodajemy go do zup, makaronów i sosów lub ulubionego smoothie.

Super food na jesień. Orzechy włoskie

Orzechy włoskie / Photo by Pranjall Kumar on Unsplash

Orzechy włoskie to jeden z największych darów jesieni. Są nie tylko niesamowicie smaczne, ale także korzystnie wpływają na poprawę pamięci, koncentracji oraz regulacji pracy układu nerwowego – widocznie nie przez przypadek przypominają w swojej formie mały ludzki mózg. Mimo dużej zawartości tłuszczów, nienasyconych podkreślmy, warto dodać je do swojego jadłospisu ze względu na ich wpływ na poziom cholesterolu we krwi oraz zdrowszy wygląd skóry. Chyba nikomu nie musimy mówić, że są także świetnym dodatkiem do sałatek, makaronów, owsianek, ciasteczek a nawet kanapek.

Super food na jesień. Granat

Granat / Photo by Pratiksha Mohanty on Unsplash

Każdy granat ma swoje dwie strony. Dziś zajmiemy się tą dobrą, naturalną, pozbawioną wojennych skojarzeń. Owoce granatu to bogate źródło witaminy C, E oraz K. Znajdziemy w nim także mnóstwo minerałów, w tym cynk, potas, fosfor oraz mangan. Dzięki obecności tak wielu nośników zdrowia, mogą wpływać na obniżenie cholesterolu, zdrowy wygląd skóry. Podobno opóźniają także proces starzenia i wspierają walkę z nowotworami. Co więcej zapobiegają miażdżycy oraz innym chorobom układu krwionośnego. W kuchni odkryjemy je w postaci soku, dżemu lub idealnego dodatku do ciepłej owsianki i sałatki z jarmużem.