Alkohole stołowe

Głównym wyborem w tej kategorii trunków jest bez wątpienia wino, ale rosnąca popularność alkoholi stołowych zwłaszcza w Azji doprowadziła do powstania nowych interesujących produktów. Jednym z nich jest Fractal 3.0, wino o 21-procentowej zawartości alkoholu, które zostało stworzone specjalnie z myślą o spożywaniu go do posiłków. Trunek inspirowany jest dalekowschodnimi alkoholami takimi jak sake i soju i perfekcyjnie dopełnia dania kuchni azjatyckiej.

W Wielkiej Brytanii stołowe alkohole również zyskują na popularności – powstał już m.in. stołowy gin i wódka.

Whisky z beczek po piwie

Koncept starzenia whisky w beczkach po innych alkoholach nie jest niczym nowym – na rynku pojawiały się choćby whisky dojrzewające w beczkach po tequili, winie czy Sherry. Piwo jest jednak pewnym powiewem świeżości w tej kategorii, który był odczuwalny zwłaszcza w 2021 r. przy okazji premiery Lagavulin Islay Single Malt starzonej w beczkach po Guinnesie. W 2022 r. można spodziewać się, że coraz więcej luksusowych marek będzie szukać tego typu połączeń smakowych.

Alkohole na bazie agawy

Duży udział w popularyzacji trunków na bazie agawy miał z pewnością George Clooney i jego marka ekskluzywnej tequili Cosamigos. Aktor założył ją w 2013 r. i ledwie cztery lata później sprzedał koncernowi Diageo za miliard dolarów. M.in. dlatego tequila przestała być w ostatnich latach postrzegana jako trunek do picia na szoty, a stała się alkoholem bardziej uniwersalnym, którego można używać w różnego rodzaju drinkach. Jeśli jednak tequila okaże się za mało niszowa, warto zainteresować się mezcalem, który również w ostatnim czasie staje się coraz bardziej popularny.

Lekkie trunki spirytusowe

Według serwisu Decanter.com jest to nowa kategoria, która powstała jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie trunkami spirytusowymi, ale niezbyt mocnymi – w granicach 10-30 proc. zawartości alkoholu. Napoje tego typu są przede wszystkim alternatywą dla pełnoprawnej wódki i konsumentów poszukujących nieco więcej umiarkowania. Głównymi przedstawicielami tej kategorii są alkohole marki Sollasa czy Twenty Light Spirit.

Haitański rum – Clairin

Clairin to haitański rum destylowany metodami tradycyjnymi, a wręcz nieco archaicznymi – trzcina cukrowa użyta do produkcji musi pochodzić z ekologicznych plantacji, na których nie używa się środków chemicznych i nawozów sztucznych, a fermentacja musi zajść naturalnie dzięki dzikim drożdżom. Destylat nie jest też rozcieńczany wodą, ani filtrowany.

Dzięki temu trunek charakteryzuje się bardzo zróżnicowanym aromatem zależnym od regionu Haiti, w którym został wyprodukowany. Z reguły trudno go znaleźć poza rodzimym krajem, dlatego jest to tym ciekawszy alkohol.