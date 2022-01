Rządy Edwarda Gierka to jeden z bardziej kolorowych okresów PRL-u, kiedy na sklepowych półkach zagościły nieco bardziej różnorodne produkty niż za czasów jego poprzedników i następców. Sam Gierek miał zresztą ambicję, by Polacy poczuli w końcu powiew Zachodu. To m.in. dlatego za jego rządów, dokładnie w 1972 r., doszło do przekształcenia sklepów dewizowych banku PeKaO w Przedsiębiorstwo Eksportu Wewnętrznego. W następnych latach kultowe Peweksy stały się z kolei synonimem zamożności, a tych siedem towarów znajdowało się na szczycie listy produktów, które uznawane były za luksusowe.

Oryginalne dżinsy

fot. Ergita Sela, Unsplash

Spodnie, które obecnie dostępne są w zasadzie w każdym sklepie, były często nieosiągalnym marzeniem dla przeciętnego Polaka. Popularnością cieszyły się zwłaszcza Wranglery lub Levi’sy, które miały w zasadzie status kultowych. Para dobrych dżinsów mogła kosztować w latach 70. nawet równowartość jednej przeciętnej wypłaty.

Coca-Cola i Schweppes

fot. Jonathan Borba, Unsplash

Cola po raz pierwszy pojawiła się w Polsce w 1957 r. na amerykańskim stoisku Międzynarodowych Targów Poznańskich i oczywiście wywołała furorę. Przez następne lata, podobnie jak inny popularny dziś napój gazowany – Schweppes, uchodziła za prawdziwy rarytas i luksus dostępny nielicznym. Chyba najbardziej znanym fanem tego drugiego napoju był premier Józef Cyrankiewicz, któremu zdarzało się popijać Schweppesa podczas przemówień sejmowych. Dziś podobne zdziwienie wywołałby polityk raczący się w trakcie przemówienia np. szampanem marki Moet.

Zachodnie zabawki

Samochodziki Matchbox, fot. Henry Becker, Unsplash

Samochodziki marki Matchbox i Mattel, klocki LEGO czy lalki Barbie, które dziś zapełniają półki sklepów z zabawkami w latach 70. dostępne były wyłącznie w Peweksach. I oczywiście były z reguły niezrealizowanym marzeniem każdego dziecka w Polsce.

Elektronika

fot. Unsplash

Walkmany czy wieże stereo marek takich jak JVC, Sanyo, Panasonic oraz inne urządzenia elektroniczne dziś obecne niemal w każdym domu kosztowały w czasach Gierka majątek i były uznawane za towary luksusowe.

Kawa Nescafe

fot. Daniele D'Andreti

Popularna „Neska” jest obecnie jedną z najgorszych dostępnych kaw, której współcześni miłośnicy małej czarnej raczej nie pijają z własnej woli. W PRL-u była natomiast traktowana jako powiew Zachodu i bardzo często wręczano ją urzędnikom czy lekarzom jako „prezent”.

Meble

fot. Katarzyna Grabowska, Unsplash

Popularnością cieszyły się zwłaszcza meble jugosłowiańskie, które ze względu na swoją doskonałą jakość materiałów i wykonania zaliczane były do dóbr luksusowych. Ławy i meblościanki marek Jugodrvo czy Sipad dziś mogą budzić delikatny uśmiech politowania, ale w latach 70. mało kogo było na nie stać.

Kakao, gumy do żucia, czekolada, alkohol

Guma do żucia z kaczorem Donaldem

W czasach PRL-u wiele podstawowych z dzisiejszej perspektywy dóbr spożywczych również uchodziło za luksus. Poza wspomnianą „Neską” czy colą trudno dostępne były także: kakao, gumy do żucia (zwłaszcza te z historyjkami z kaczorem Donaldem), szynka i polędwica marki Krakus, cukierki czy piwo Żywiec.

I choć Żywiec i Krakus dziś nie kojarzą się z luksusem w ogóle, to w latach 70. były traktowane jako najwyższej jakości polskie produkty przeznaczone głównie na eksport.